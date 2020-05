Brussel·les haurà d'aprovar els plans per accedir als fons de recuperació

Les estratègies nacionals que enviïn els governs per a accedir als fons del pla europeu de recuperació estaran sotmesos a l'examen de la Comissió Europea i també de la resta de països, que podran demanar modificacions i fins i tot rebutjar les reformes plantejades si consideren que no compleixen amb les recomanacions i prioritats comunitàries. El vicepresident econòmic de l'Executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, i el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, van explicar ahir en una roda de premsa com funcionarà en la pràctica el principal instrument del fons que ha proposat Brussel·les. Dombrovskis va ser l'encarregat d'assenyalar que, encara que la decisió final dependrà de Brussel·les,els països podran examinar la «consistència horitzontal» dels plans nacionals. «Al final serà la Comissió qui prendrà la decisió d'aprovar (o no) els plans, però els Estats membres hauran d'estar d'acord o rebutjar el pla abans que la Comissió pugui avançar», ha dit. Per la seva banda, Gentiloni va garantir que Brussel·les analitzarà els documents seguint «criteris transparents». En particular, vigilarà que que abordin «amb eficiència» les deficiències identificades, contribueixin a enfortir el creixement i la cohesió.