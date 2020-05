ICL Iberia Súria&Sallent cancel·la el seu ERTO i reprèn la plena activitat

ICL donarà per conclòs, a partir del proper dilluns dia 1 de juny, l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) presentat el 25 de març passat.

L'empresa ja havia reiniciat la seva activitat al 50%, amb importants mesures de seguretat, el passat 14 d'abril i durant aquest període fins avui ha anat incrementant el seu ritme, un cop s'anaven garantint les condicions de seguretat i salut implementades durant aquestes setmanes i el seu bon funcionament.

Una part de la companyia seguirà teletreballant, en torns rotatius, en línia amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, segons fonts de la companyia.

Amb el retorn a la plena activitat, l'empresa seguirà aplicant les mesures de seguretat i higiene que ha estat portant a terme als darrers mesos, expliquen fonts de la companyia. Durant d'aplicació de l'ERTO, ICL Iberia no ha aturat del tot la seva activitat i ha mantingut en funcionament la seva planta de cristal·lització per tal de poder garantir el subministrament de sal, matèria primera essencial per a la producció de desinfectants com el lleixiu i el clor.

ICL Iberia Súria&Sallent va sol·licitar un ERTO per força major i es va comprometre a complementar les prestacions d'atur de tots els afectats fins el 75% de les bases de cotització mentre durés l'expedient. El compromís va comptar amb el recolzament dels sindicats i representants dels treballadors.