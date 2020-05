L'Audiència Nacional reprèn el judici a Trapero i l'excúpula d'Interior el 8 de juny

L'Audiència Nacional reprendrà el proper 8 de juny el judici al major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, ja en la recta final amb només quatre sessions programades, que advocats i acusats podran seguir per videoconferència des d'un jutjat de Barcelona.

En una providència, el tribunal que jutja Trapero i la que va ser la cúpula del departament d'Interior en l'etapa de Joaquim Forn fixa per al 8 de juny el tràmit de conclusions de la Fiscalia, que va quedar pendent després que el judici s'hagués de suspendre a causa del coronavirus.

Per al dia 15 de juny que ve, la sala ha reservat una sessió per a les conclusions de les defenses i l'exposició dels informes per part del ministeri públic. Els dies 16 i 17, serà el torn dels informes de les defenses i l'oportunitat per als acusats de fer ús de l'última paraula abans que el judici quedi vist per a sentència, cinc mesos després de l'inici.

La sala ofereix a les defenses i als acusats la possibilitat de participar en les quatre sessions que queden del judici a través de videoconferència des d'un òrgan judicial de Barcelona, per tal d'evitar que hagin de desplaçar-se a la seu de l'Audiència Nacional a Madrid. A diferència de la resta de sessions del judici, que es va iniciar el mes de gener a les dependències que l'Audiència Nacional té al polígon industrial de San Fernando de Henares, el procés contra Trapero tornarà a la recta final a la seu del tribunal a la plaça de la Villa de Madrid.

D'acord amb l'agenda programada pels magistrats, el judici es reprendrà el 8 de juny amb una sessió crucial en la qual la Fiscalia aclarirà si manté l'acusació de rebel·lió contra l'excap dels Mossos d'Esquadra o la rebaixa a sedició, després de la sentència del Suprem que va condemnar per aquest delicte els líders independentistes del procés.

Al costat de Trapero, per a qui demanen 11 anys de presó, s'asseuen al banc dels acusats de l'Audiència Nacional el que va ser el seu cap polític, Pere Soler, i l'exnúmero dos a la conselleria d'Interior Cèsar Puig, que afronten penes d'11 anys de presó cadascun.