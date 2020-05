Minneapolis declara l'emergència per les protestes després de la mort d'un home negre en mans de la Policia

L'alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha declarat l'emergència local en aquesta ciutat de Minnesota a causa dels disturbis desencadenats per la mort de George Floyd, un home negre que va morir després de ser arrestat per la Policia.

A través d'una declaració emesa per la seva oficina, Frey ha especificat que Minneapolis ha demanat ajuda al Govern de Minnesota, incloent-hi una autorització perquè la Guàrdia Nacional pugui assistir les autoritats en el «restabliment de la seguretat i la calma a causa dels disturbis civils» que han sorgit després de la mort de Floyd. Frey ja havia demanat ajuda a la Guàrdia Nacional per mirar de «mantenir sota control la situació».

L'emergència serà vigent durant 72 hores i proporciona a Frey la capacitat d'utilitzar «immediatament» regulacions d'emergència.

En aquest context, la Guàrdia Nacional de Minnesota ha informat a través de la xarxa social Twitter que han desplegat 500 soldats que es repartiran entre Minneapolis i Saint Paul, la capital de l'estat, mentre les protestes continuen a les dues localitats.

«Hem activat més de 500 soldats a Saint Paul, Minneapolis i les comunitats del voltant», han asseverat des de la Guàrdia Nacional de Minnesota, mentre han assegurat que la seva «missió» és «protegir la vida, preservar la propietat i el dret a manifestar-se pacíficament».

Multituds han provocat forts disturbis per segon dia consecutiu en unes protestes convocades en el lloc exacte en el qual Floyd hauria mort. Van començar de forma pacífica, però s'han tornat en «extremadament violentes», segons ha denunciat el governador de Minnesota, Tim Walz.

Una persona ha mort després de rebre un tret en el marc de les protestes i també s'han registrat saquejos i incendis a l'àrea. La Policia, per la seva banda, ha fet ús de gasos lacrimògens en un intent per sufocar les marxes, cosa que ha provocat enfrontaments entre manifestants i agents.

Més tard, els manifestants han incendiat una comissaria a Minneapolis. La Policia de la ciutat ha informat que ha evacuat tot el seu personal «en interès de la seva seguretat», segons un comunicat del director de l'Oficina d'Informació Pública del departament, John Elder, al qual ha accedit la cadena de televisió CNN.

«Els manifestants han forçat l'entrada a l'edifici i han iniciat diversos incendis», ha afegit Elder. Segons aquest mitjà, el foc hauria consumit gairebé la meitat de les instal·lacions.

Floyd va morir dilluns després de ser arrestat per la Policia. En una gravació de vídeo es pot veure un policia blanc agenollat sobre el coll de Floyd, de 46 anys i detingut per una suposada falsificació, durant diversos minuts. Floyd mira de demanar ajuda i crida en repetides ocasions que no pot respirar. De moment, quatre agents han sigut acomiadats.