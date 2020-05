La Moncloa aprova l'ingrés mínim vital que garanteix una renda d'entre 460 i 1.100 euros al mes per llar

El Govern espanyol ha aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres Extraordinari l'ingrés mínim vital que pretén reduir en un 80% la pobresa extrema a Espanya. Aquesta prestació arribarà a 850.000 llars (un 16% d'elles monoparentals), de les quals 100.000 la rebran d'ofici a finals d'aquest mes de juny, i oscil·larà entre els 460 i els 1.000 euros depenent de la composició de la llar.

Així ho ha avançat Pablo Iglesias, vicepresident segon del Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, a través de Twitter, poc abans de la roda de premsa programada per explicar els detalls d'aquesta mesura, a càrrec del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

Segons han avançat a Europa Press fonts de la Moncloa, s'estima que aquesta prestació arribi a 2,3 milions de persones, de les quals un 30% són menors. A més, l'Executiu espanyol calcula que el 16% de les 850.000 llars potencials beneficiaries són monoparentals i, d'aquestes, gairebé el 90% estan encapçalades per una dona.

Qui la pot demanar?



Segons un esborrany del Projecte de Reial Decret-Llei pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital, a què ha tingut accés Europa Press, per accedir a la prestació, s'haurà d'acreditar la situació de vulnerabilitat i portar al almenys un any residint de forma legal a Espanya, el que deixa fora els migrants en situació irregular.

Si bé, es contemplen algunes excepcions com en el cas dels sol·licitants de protecció internacional, les víctimes de tràfic d'éssers humans, a partir de l'expedició de l'autorització de residència provisional o les dones estrangeres víctimes de violència de gènere, encara que es trobin en situació irregular.

Així mateix, segons aquest esborrany, en el cas que el sol·licitant de la prestació estigui emancipat, la seva edat mínima haurà de ser de 21 anys, excepte en els supòsits de dones víctimes de violència de gènere i víctimes de tràfic d'éssers humans, en els quals es exigirà que la persona titular sigui major d'edat. El límit d'edat per percebre-seran els 65 anys.

També podran accedir a l'ingrés mínim aquelles dones víctimes de maltractament que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyades dels seus fills i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

Incentiu a l'ocupació



A més, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions promourà estratègies d'inclusió de les persones beneficiàries i s'aplicarà un "incentiu" a l'ingrés mínim vital per a les unitats de convivència on un o tots els actius estiguin treballant.

Igualment, es contempla la creació d'una Comissió de seguiment, que estarà presidida pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i comptarà amb la presència de l'Secretari d'Estat de Seguretat Social, a la qual se sumarà un Consell Consultiu de l'ingrés mínim vital , com a òrgan de cooperació amb les entitats de Tercer Sector d'Acció Social.

L'ingrés mínim vital serà una prestació de la Seguretat Social i el seu cost anual rondarà els 3.000 milions d'euros. Podria complementar-se, a més, amb altres prestacions de les comunitats autònomes.

A més d'analitzar les rendes, l'ingrés mínim vital també farà un "test de riquesa". Això vol dir que quan es presenti la sol·licitud es comprovarà que el beneficiari no superi un determinat llindar de patrimoni, descomptant l'habitatge habitual.

Segons va indicar la secretària general d'Objectius i Polítiques d'Inclusió i Previsió Social, de el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Milagros Paniagua, en un debat organitzat per Oxfam Intermón aquest dilluns, l'objectiu que es planteja el Govern amb l'aprovació de l'ingrés mínim vital és "reduir la pobresa severa al voltant d'un 80%" a Espanya.

Gestió de les comunitats



Quant a la negociació amb les CCAA, el Govern ha arribat a un acord amb el PNB pel qual el País Basc i Navarra assumiran els tràmits d'aquesta prestació. Com que s'ha conegut aquest pacte, altres comunitats han demanat que també se'ls transfereixi la gestió de l'ingrés mínim vital, com Catalunya o Galícia, o han demanat la "cogestió" de la mateixa, com en el cas de la Generalitat Valenciana.

També està disposat a assumir la gestió de l'ingrés mínim el vicepresident de Castella-la Manxa, José Luis Martínez Guijarro, que ha assegurat que "no s'entendria" que entre les comunitats autònomes hagués diferències, una idea en la qual també ha insistit el vicepresident i portaveu de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, que ha rebutjat la decisió de cedir la gestió d'aquesta prestació a País Basc i Navarra perquè "aprofundeix i