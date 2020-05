Podem, nacionalistes i independentistes reclamen la llibertat dels Jordis i la revisió del delicte de sedició

Unides Podem, el PNB, Bildu, Més País, el BNG, el Bloc Nacionalista Valencià i JxCat, ERC i CUP han impulsat un manifest per demanar l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i advocar perquè el govern espanyol posi mecanismes jurídics en marxa que permetin derogar o reformar el delicte de rebel·lió i sedició. El text reclama que s'agilitzi l'aplicació del pla de desescalada per facilitar que els presos en situació de semillibertat obtinguin permisos confinar-se als seus domicilis i no hagin de tornar a la presó mentre duri la crisi de la covid-19 per evitar contagis. Els signants, que rebutgen la "sentència injusta", demanen que es prengui en consideració l'informe d'Amnistia Internacional pel seu alliberament.

El manifest apunta que l'executiu espanyol hauria d'abordar la posada en marxa d'eines jurídiques que siguin de l'àmbit de les seves competències, com ara una reforma del Codi Penal, al Congrés dels Diputats, per derogar o reformar el delicte de rebel·lió i sedició, perquè "la seva aplicació com la interpreta el Suprem en el cas dels Jordis resulta contrària al principi de legalitat".

Independentistes, nacionalistes i Unides Podem insisteixen que d'acord amb Amnistia Internacional Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han de ser alliberats segons el dret internacional, ara que el Tribunal Constitucional ha admès els recursos dels condemnats.

Recorden que aquesta ONG considera que l'aplicació del tipus penal, en el cas dels Jordis, suposa una "restricció desproporcionada dels seus drets a la llibertat d'expressió i reunió pacífica" i "no compleix amb els requisits que els instruments internacionals de drets humans", per a interrompre'ls, entre els quals cita l'article 21 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i l'article 11.2 del Conveni Europeu de Drets Humans.