Òmnium Cultural es mobilitza per reclamar la llibertat dels presos polítics

El vicepresident d'Òmnium Cultura, Marcel Mauri de los Rios, ha lamentat que el govern espanyol segueixi fent cas a informes falsos de la Guàrdia Civil en lloc dels d'Amnistia Internacional que reclamen la llibertat dels presos polítics: "El govern espanyol podia fer dues coses: fer cas a la Guàrdia Civil o fer cas a Amnistia internacional, que ha sortit novament a reclamar la llibertat d'en Jordi Cuixart i d'en Jordi Sánchez. Davant d'això el govern espanyol ha mirat cap a una altra banda i ha preferit basar-se en aquells informes plens de mentides de la Guàrdia Civil que són amb els que es va basar tota la instrucció per condemnar els presos polítics i ignorar els d'Amnistia Internacional". El vicepresident d'Òmnium també ha acusat el govern espanyol d'haver "aprofitat la pandèmia per seguir amb la repressió de drets fonamentals".

Mauri ho ha dit des de la plaça de la Catedral de Barcelona en la primera mobilització organitzada per Òmnium Cultural des que es va decretar el confinament. "Tornem a sortir al carrer. Davant d'una situació de crisi democràtica que ja hi havia a l'estat, s'hi afegeix aquesta crisi sanitària, social i econòmica. És més important que mai que tornem a sortir al carrer per reclamar que sense llibertat no hi ha normalitat. Sense el respecte als drets fonamentals segur que no hi haurà normalitat", ha assegurat el vicepresident d'Òmnium Cultural. Precisament l'acció ha consistit en la construcció d'un gran mosaic amb el lema "Sense llibertat no hi ha normalitat". Una acció que s'ha repetit en desenes de municipis del país com Lleida, Manresa, Berga, Sant Feliu de Llobregat, Mataró,,,



"Aquesta pandèmia que també ha deixat al descobert les vergonyes de l'Estat, i ha tornat a evidenciar com les seves clavegueres actuen de forma parcial i venjativa, segons els seus interessos. No són problemes nous: aquesta pandèmia ha fet aflorar les greus mancances democràtiques històriques d'un estat, on la protecció i el respecte pels drets fonamentals no està arrelat a les institucions", ha conclòs Mauri.