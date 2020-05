645 passatgers internacionals que han arribat a les Balears estan en quarantena

Un total de 645 passatgers internacionals que han arribat a les Balears en els darrers 15 dies procedents de l'estranger s'han hagut de sotmetre al període de quarantena, a causa de l'ordre ministerial que va entrar en vigor el dia 15 de maig i que estableix que els viatgers procedents de l'estranger han d'estar confinats els 14 dies següents a la seva arribada.

Segons va informar la delegació de Govern ahir en una nota de premsa, d'acord amb les dades de Sanitat Exterior, el total de viatgers internacionals detectats que s'han sotmès al període de 14 dies de quarantena, 635 van aterrar a l'aeroport de Palma, mentre que els deu restants ho van fer a Eivissa.

En aquest sentit, va recordar, durant aquest període, les persones que es troben en quarantena hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, i només en podran sortir per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat o assistir a centres sanitaris o per causes de força major. Les autoritats sanitàries realitzen un seguiment i control telefònic periòdic de tots aquests viatgers. D'altra banda, delegació de Govern a les Balears ha destacat que continuen els controls en ports, aeroports i car-reteres de l'arxipèlag balear.