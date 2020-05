El BOE exclou la reobertura de l'oci nocturn en la fase 3

Els locals d'oci nocturn no podran apujar les persianes en l'esperada fase 3. L'última actualització del Butlletí Oficial de l'Estat, d'aquest mateix dissabte, ha deixat fora els pubs i discoteques de les activitats permeses en aquesta fase final del desconfinament. La notícia ha caigut com una llosa sobre el sector, que en els últims dies havia assegurat estar a punt per a la reobertura. En aquest sentit, la Federació Catalana d'Oci Nocturn (Fecalon) havia dissenyat una guia per a la represa de l'activitat per a aquesta fase 3 que alguns territoris estrenaran la pròxima setmana si es compleixen les previsions del Govern. A Catalu-nya la decisió afecta 3.700 locals, els quals tenien a punt el dispositiu de seguretat i desinfecció per rebre els primers clients, segons havien assegurat els representants del sector.

Enmig d'aquest debat, el departament d'Interior ha acceptat estudiar la proposta de la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) per allargar els horaris d'estiu dels bars musicals i discoteques fins al mes de desembre tant aquest any com el que ve. La Fecasarm va sol·licitar al departament l'ampliació horària d'estiu prevista entre els dies 1 de juny i 15 de setembre per a les activitats principals de bar, restaurant, bar musical i discoteca.