ERC accepta abstenir-se al Congrés per possibilitar l'últim estat d'alarma

Nou gir de guió en les converses entre els partits polítics i el Govern de Pedro Sánchez al voltant de les votacions per una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Segons han afirmat fonts de la formació, ERC s'abstindrà en la votació per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma que el Govern espanyol té previst presentar dimecres que ve al Congrés dels Diputats. La nova posició del grup que encapçala Gabriel Rufián s'ha produït després de tancar un acord amb l'Executiu de Pedro Sánchez, que permetrà, a canvi, que Catalunya participi en la gestió del fons de reconstrucció europeu.

La decisió sobre el vot de la formació republicana la va prendre ahir, dissabte, la Permanent Nacional, l'òrgan de govern d'ERC que pren decisions quan els altres organismes no poden reunir-se. El partit va convocar aquest òrgan amb caràcter d'urgència, segons fonts del partit. En aquest sentit, després de la nova posició d'ERC, Pedro Sánchez ultima les negociacions amb la resta de grups del Congrés per buscar suports a la que es planteja com l'última pròr-roga de l'estat d'alarma a Espanya pel coronavirus.

A canvi de l'abstenció dels republicans, l'Executiu s'hauria compromès que aquesta sigui l'última prolongació de l'estat d'alarma i al fet que la Generalitat pugui participar en la gestió de fons de reconstrucció de la UE, que encara s'està negociant.

La nova posició d'ERC podria reobrir la distància entre la formació republicana i el seu soci de Govern a la plaça de Sant Jaume, ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, va avisar aquest mateix dissabte que es tornarà a oposar a la pròrroga de l'estat d'alarma si no es retornen a l'administració catalana les competències que estan actualment sota el comandament del Govern central. L'exigència de Torra podria no coincidir amb les contraprestacions que ERC rebria de Sánchez pel suport a la votació de dimecres.

El gir de guió que ha possibilitat l'entrada d'ERC en la forquilla de formacions que permetran la pròrroga de l'estat d'alarma arriba quan el Govern espanyol havia iniciat converses amb el PNB i Ciutadans. Divendres les dues formacions s'havien mostrat disposades a negociar els termes del decret.

La Moncloa ja va remarcar llavors que presentaria la pròrroga al Congrés de Diputats si disposa dels suports necessaris, i va avançar que en aquesta ocasió no estaria disposada a vincular aquesta negociació amb altres qüestions que no tenen a veure amb la crisi sanitària. Fonts d'ERC van assegurar llavors que no hi havia hagut contactes.