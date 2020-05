La família de l'excap de Seguretat Nacional d'Azerbaidjan va alçar un imperi a Mallorca

Eldar Mahmudov, el totpoderós cap de la Seguretat Nacional de l'Azerbaidjan, va ser destituït del seu càrrec de manera fulminant l'octubre del 2015. Diversos col·laboradors seus al ministeri van ser arrestats per càrrecs relacionats amb corrupció i extorsió.

En els escorcolls que van conduir a la seva caiguda van trobar pots de vidre plens de diamants i caixes de cartró plenes de diners de geografies llunyanes, segons va relatar la premsa local del país. La notícia va passar llavors desapercebuda en una Mallorca laxa respecte a l'origen de les fortunes que l'alienen. Les dècades d'exercici públic d'Eldar Mahmudov van coincidir amb la gestació d'un florent imperi familiar que supera els cent milions d'euros en països com el Regne Unit, Luxemburg, Lituània i Espanya, on destaca la seva activitat a Mallorca, segons es desprèn de la investigació desenvolupada per Diario de Mallorca (que pertany al Prensa Ibérica, el mateix grup que Regió7) en col·laboració amb Reporters Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Finance Uncovered i de la qual també es fa ressò Observer (The Guardian).

La incursió immobiliària a Mallorca de Mahmudov es va fonamentar a través de dos dels seus tres fills, Anar i Nargiz, mentre que la petita Khuraman va trobar a l'illa la il·lustradora gràfica per editar un conte. Anar, que ara té 36 anys, va recalar a Mallorca el 2006. A la primerenca edat de 22 anys va crear l'empresa Mallorca Capas Investment SL al costat de l'advocat Joaquín Pérez Marsá Roca, que, amb el seu germà Miguel, lidera un bufet amb molt bones relacions, especialitzat en operacions immobiliàries amb estran-gers.

Amb actuacions personals i amb la firma Mallorca Capas Investment, centrada en el terreny immobiliari, Anar Mahmudov va iniciar les seves operacions mercantils a l'illa. Vuit anys després, el 26 de juny del 2014, va fundar una nova societat, Macent Invest Group, de la qual és beneficiari propietari i la gestió vincula de nou Pérez Marsá, el seu lletrat de confiança, encara que no l'únic. La nova empresa, actualment amb oficina oberta als baixos comercials de la Urbanització Sa Vinya, a Calvià, va adquirir les propietats d'Anar i es va fer per via d'absorció amb tot el parc immobiliari de la primera societat.

En aquest lapse de temps arriba a sumar a l'imperi cinc locals a l'avinguda Alexandre Rosselló de Palma, que allotgen destacades botigues de moda; part de l'edifici conegut com Teatre Balear; baixos comercials d'un edifici al carrer Versalles i al Passeig Gabriel Roca, confrontant amb el centre comercial Portopí; dos apartaments a l'avinguda de Mallorca 5, a Calvià, amb els seus respectius pàrquings i trasters; i diverses propietats a la urbanització George Sand de Valldemossa. En general, es tracta d'edificis ben situats en zones d'interès comercial i en habitatges amb gran sortida al mercat immobiliari de nivell mitjà alt.

Els registres de la propietat no revelen els valors de les transaccions, però en la presentació de comptes Macent va reportar 33 milions d'euros en actius mallorquins. A més, a través de la subsidiària Dolunay, ha posat a la venda per quinze milions d'euros una impressionant finca del segle XVII amb una extensió de 124 hectàrees a Calvià.

En el seu periple inversor a l'illa, Anar Mahmudov va operar amb dues societats més, Son Sana Portals, ja extinta, dedicada al negoci immobiliari i de la qual no consta cap adquisició després de dos anys d'activitat, i 22 Vaquer de Bendinat, amb la qual va comprar l'antic Hotel K Portals de Calvià. La societat va passar després a mans sueques i actualment es reforma per albergar una dotzena d'habitatges amb vistes al mar. Anar Mahmudov és també el propietari d'Hotel & Resort Investment, una societat registrada a Luxemburg i vinculada a una societat espanyola del mateix nom, propietària d'un hotel al carrer Apuntadors, al nucli antic de Palma. El jove opera des de Luxemburg amb tres societats més i, en conjunt, s'estima que mou actius valorats en més de 14 milions d'euros.



Edifici emblemàtic

Anar no és l'únic membre de la família que ha posat l'ull a Mallorca. La seva germana Nargiz és des del setembre del 2013 propietària de l'emblemàtic edifici d'art nouveau Can Casasayas, catalogat com a bé d'interès cultural al costat de la seva bessona «La pensió Menorquina», dos immobles idèntics separats pel carrer Santacilia i situats a pocs metres de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Balears. D'acord amb la documentació pública, el preu de l'operació va ascendir a 4,1 milions d'euros, segons la quantitat que li va ser comunicada al Consell de Mallorca, que va declinar exercir el dret de tempteig i retracte davant la compravenda de béns catalogats de gran valor. En l'actualitat, la propietat de Nargiz allotja una companyia d'assegurances a la planta baixa i oficines d'empreses a les plantes superiors.



Inversions a la Gran Bretanya

La filtració de documents bancaris del Cayman National Bank (CNB), de l'illa de Man, el novembre del 2019 va ajudar a dibuixar els límits del regne dels Mahmudov, un clan familiar que mai va tenir problemes per obtenir visats or per a la zona Schengen d'Europa. Els bancs estan obligats per llei a estar atents als moviments de «persones políticament exposades», funcionaris de governs, les seves famílies i associats. En una d'aquestes revisions rutinàries realitzades el juny del 2015, es va alertar sobre els Mahmudovs en aquesta entitat i un any després es van detectar fins a vuit comptes vinculats a ells. Un informe presentat als reguladors financers no va evidenciar irregularitats, encara que va quedar palesa la preocupació del CNB sobre els seus clients d'alt risc. Entre l'octubre del 2014 i el juliol del 2015, Anar va realitzar dipòsits per valor de 13,95 milions de lliures britàniques que va justificar com a «notes de préstec amb descompte», de manera que el titular de la nota i el beneficiari efectiu eren ell mateix. Les sumes van ser després transferides a entitats relacionades.

Al Regne Unit, Anar Mahmudov va moure una cartera de béns arrels que incloïen dos blocs d'oficines a Poole i Bournemouth, un edifici de sis plantes a Knightsbridge, un dels barris més selectes de Londres, i fins a mitjan 2018 va ser copropietari de 8- 10 Dover Street, un modern grup d'empreses de restaurant i club nocturn de la capital britànica, MNKY HSE, que va reportar 6,3 milions de lliures en actius fixos. La sogra d'Anar vivia a Londres en una casa de superluxe, propera als magatzems Harrods, on va arribar a gastar 16 milions de lliures en deu anys, dels quals sis procedeixen de targetes de crèdit emeses pel banc estatal de l'Azerbaidjan. El seu president en aquell moment era el seu marit, Jahangir Hajiyev, empresonat per malversació de fons el 2015. Ella ha d'explicar ara l'origen de la seva riquesa o arriscar-se a la seva confiscació.

A Lituània, amb la seva germana Khuraman i un soci comercial, Anar Mahmudov va aconseguir l'empresa UAB Barkas LT, que en dos anys va passar de moure ac-tius per valor de 48.000 euros a superar el milió. El mateix va passar amb la firma immobiliària White Cat, controlada per l'altra germana, Nargiz, i la seva mare, Tahira Mahmudova, que en mig any van multiplicar per 26 els actius de la companyia. Per a la paperassa local, els tres germans i la mare diuen residir en un pis de 64 metres quadrats en un bloc residencial de Pasilaiciai, als afores de Vilnius. Un pis valorat en 73.500 euros. La dona que va adquirir l'apartament el 2018 i que va demanar preservar la seva identitat, va assegurar no conèixer cap membre de la família, encara que sí que va admetre que estaven oficialment catalogats com a residents al pis, cosa que, va assegurar, volia corregir. Els reporters no van poder confirmar que s'hagi realitzat.



La fortuna

La primera pedra d'aquesta florent fortuna es va fonamentar sobre el petroli azerbaidjanès, dominant l'escena política i econòmica del país. Segons el seu propi relat per ser admès com a client del CNB, Anar Mahmudov va explicar que la família va decidir el 1998 invertir en el negoci del cru i va fundar Caspian Petrol.

Al petroli van seguir inversions en estacions de servei, construcció, aliments, begudes, restaurants... El 2006, Anar va rebre en herència les empreses de la seva tia, germana del seu pare. El seu negoci més pròsper va ser la importació de vehicles d'alta gamma.

El 2013 el fill d'Eldar Mahmudov va llançar el seu empori Crystal Holding, amb seu a Bakú, que va abastar les activitats que desenvolupava i va sumar contractes de Govern. Aquest és també el relat que trasllada des de Londres el bufet d'advocats Discreet Law, que atén els interessos d'Anar i Nargiz Mahmudov. A més de justificar la seva fortuna en herències i bona gestió inversora, la deslliguen «de la posició que ocupava el seu pare» a l'Azerbaidjan. «Els nostres clients no ho fan i no es pot esperar que parlin pel seu pare», assenyalen a la carta, on conviden a «dirigir-se a ell» per abordar actuacions «respecte a la seva conducta».

Anar Mahmudov i Nargiz Mahmudova mantenen que la seva riquesa familiar és heretada d'un avantpassat, l'empresari del segle XIX Aslan Ashurov. No obstant això, els periodistes no van poder localitzar informació per donar suport al reclam d'una connexió familiar amb Ashurov, ni van poder trobar cap signe de riquesa familiar abans de la carrera d'Eldar Mahmudov com a funcionari públic, que va començar el 1980.

El seu advocat de confiança a Mallorca, Joaquín Pérez Marsá, va lamentar en un principi no poder atendre les preguntes dels reporters per trobar-se de baixa per la Covid-19. Posteriorment, va comunicar el seu actual allunyament dels Mahmudov.



Parador desconegut

El febrer passat, algú que feia servir la denominació completa d'Anar va fer una consulta a la web oficial del fisc d'Azerbaidjan: «Jo, Mahmudov Anar Eldar Oglu, ciutadà de la República de l'Azerbaidjan, he estat vivint a l'estranger de forma permanent des del 2015 i em dedico a activitats empresarials al país on visc. No he visitat l'Azerbaidjan des de principi del 2015. Considerant que he estat resident permanent d'un país estranger des del 2015, soc ciutadà de la República de l'Azerbaidjan i mai he estat ciutadà de cap altre estat, ¿soc resident fiscal?». L'autoritat fiscal va concloure que no. El seu parador i el de la seva família segueixen sent desconeguts.