Trump anuncia que inclourà els antifeixistes com a organització terrorista

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que inclourà a les organitzacions autodenominades antifeixistes en la llista d'organitzacions terroristes en represàlia pels disturbis ocorreguts en les dues últimes nits durant les protestes per la mort durant una detenció del ciutadà afroamericà George Floyd.



"Els Estats Units d'Amèrica designarà als 'antifeixistes' com a Organització Terrorista", ha publicat Trump a través del seu compte oficial en Twitter.





The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS!