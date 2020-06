8 minuts i 46 segons: un altre vídeo mostra l'assassinat de George Floyd en mans de la policia

'The New York Times' ha reconstruït en un impactant vídeo la mort de George Floyd el 25 de maig en mans de la policia. Imatges de diverses càmeres de seguretat del carrer de Minneapolis on va tenir lloc la detenció, vídeos de testimonis i documents oficials mostren com una sèrie d'accions dels agents van acabar amb la vida d'aquest home negre, ofegat sota el genoll del policia Derek Chauvin (posteriorment detingut). Són els vuit minuts i 46 segons que van transcórrer des de la seva detenció fins a la seva mort.





