El Govern de la República Democràtica del Congo anuncia un nou brot d'Ebola al nord-oest

El ministre de Salut de la República Democràtica del Congo (RDC), Eteni Longondo, ha anunciat aquest dilluns un nou brot d'Ebola al nord-oest del país diferent del que encara no s'ha donat per finalitzat a l'est i que va començar l'agost del 2018.

Segons ha explicat en roda de premsa, s'han registrat casos sospitosos a la ciutat de Mbandaka, capital de l'Equador, i les mostres ja han sigut enviades a l'Institut Nacional d'Investigació Biomèdica (INRB), on el resultat ha sigut positiu.

«Puc confirmar que tenim una nova epidèmia d'Ebola a Mbandaka», ha assenyalat el ministre, segons informa el portal '7sur7'. Longondo ha avançat que té previst desplaçar-se fins a la ciutat «per oferir suport tècnic a l'equip de resposta».

Epidèmia a Kivu Nord



RDC manté encara actiu el brot a Kivu Nord, on just dos dies abans que es declarés el final de l'epidèmia a l'abril va tornar a registrar-se un cas. No obstant, l'últim pacient ja s'ha recuperat, per la qual cosa s'ha iniciat ja el compte enrere de 42 dies per posar fi al brot.