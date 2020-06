L'Executiva Nacional d'ERC ratifica per consens allargar l'estat d'alarma

L'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha ratificat aquest dilluns a la tarda per consens l'acord amb el govern espanyol per abstenir-se en la sisena pròrroga de l'estat d'alarma en el marc de la pandèmia pel coronavirus. D'aquesta manera, els republicans varien la postura que han mantingut en les votacions de les dues últims pròrrogues, quan han decidit votar-hi en contra, després que a les primeres també s'haguessin abstingut. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat aquest matí que en aquesta ocasió i a diferència d'anteriors pròrrogues hi ha hagut "voluntat" d'acord tant de l'executiu de Pedro Sánchez com dels republicans i ha argumentat que "l'alternativa" és l'extrema dreta.