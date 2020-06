Els presidents del PP demanen gestionar l'ingrés mínim vital

Els presidents d'Andalusia, Galícia, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria van reclamar al president del Govern, Pedro Sánchez, que les seves respectives comunitats autònomes puguin administrar l'ingrés mínim vital (IMV), després que l'Executiu central pactés amb el PNB traspassar la gestió d'aquesta prestació al País Basc i a Navarra. També ho va demanar Catalunya, segons les declaracions que va realitzar el seu vicepresident, Pere Aragonès, ahir al matí.

Els presidents ho van demanar a la videoconferència que van mantenir amb Pedro Sánchez. Durant la trobada, el president gallec, Alberto Núñez Feijóo (PP), va recordar a Sánchez que Galícia disposa des de fa gairebé 30 anys de la renda d'inclusió social (Risga) i va insistir que siguin les autonomies les que gestionin l'impost mínim vital.

També el president de la Junta d'Andalusia, el 'popular' Juanma Moreno, es va referir a l'IMV per deixar clar que no qüestiona la seva necessitat. Però sí que va mostrar a Sánchez la seva «sorpresa» en escoltar el ministre de Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, afirmar que només dues comunitats (País Basc i Navarra) estan capacitades per gestionar-lo.

Moreno Bonilla va qualificar d'«una miqueta imprudent» l'argument del Govern central que aquestes dues comunitats sí que el poden gestionar perquè saben fer-ho.