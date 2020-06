Sanitat xifra en 27.127 els morts per coronavirus, els mateixos que ahir i 35 en els últims set dies

El Ministeri de Sanitat xifra en 27.127 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol. Segons l'últim balanç d'aquest dilluns, les defuncions són les mateixes que les comunicades diumenge, tot i que s'especifica que en els últims set dies hi ha hagut 35 decessos per la covid-19. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.638, 209 més que ahir i 71 diagnosticats el dia previ. Catalunya ha registrat en l'última setmana 11 de les 35 defuncions, seguida de Castella i Lleó, amb 6. El ministeri continua revisant les dades per corregir les sèries històriques.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 2.760 diagnosticats en els últims set dies, 6.524 en les darreres dues setmanes. Per inici de símptomes, n'hi ha hagut 268 que els han començat a tenir en els últims set dies i 956 en els últims 14.

A Catalunya, el total de positius confirmats se situa en els 59.019, 16 d'ells durant el dia previ. En els últims 7 dies, se n'han diagnosticat 1.061 i en els últims 14 dies, 2.627. Pel que fa a les defuncions, Catalunya suma 5.587 morts, 11 de les quals en l'última setmana. A Castella i Lleó se n'han registrat 6 i a Extremadura, 5. Hi ha vuit comunitats autònomes on hi ha hagut cap defunció en els últims set dies.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.399, 9 dels quals en els últims set dies. D'aquests, un ha estat a Catalunya, 3 a Castella-la Manxa i 2 a Castella i Lleó. Hi ha tretze comunitats autònomes que no han registrat cap entrada en Unitats de Cures Intensives durant la última setmana.

Pel que fa a les hospitalitzacions, des va començar la pandèmia n'hi ha hagut 123.879, 245 en els últims set dies. D'aquestes, 69 s'han produït a Madrid; 47 a Catalunya; 39 a Castella i Lleó i 19 a Castella-la Manxa. El País Basc i l'Aragó n'han registrat 11 cadascuna mentre que hi ha tretze CCAA que n'han tingut entre 0 i menys de 10.