Bargalló diu que la reobertura està sent «com estava prevista» i recorda que són «servei públic»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que la reobertura dels centres educatius està sent "com estava prevista" i ha afegit que "amb pocs alumnes". En declaracions a la Ser, ha explicat que la previsió és que hi tornin menys de la meitat però que "els que ho necessitin tinguin el servei". El conseller ha assegurat entendre la "temença" d'alguns directors a l'hora d'obrir però ha recordat que són "un servei públic i com a tal s'havia d'oferir la possibilitat a l'alumnat que ho necessitava". Ha afegit que s'han seguit i es seguiran totes les mesures de seguretat que determinin les autoritats sanitàries. D'altra banda, ha reconegut que no han pogut arribar a tots els alumnes que necessitaven ordinadors o connectivitat.

El conseller ha assegurat que tal i com s'ha plantejat la reobertura dels centres escolars, que va començar aquest dilluns en els territoris en fase 2, es poden complir les mesures de distanciament social. Ha afegit que això és així perquè hi haurà "poca quantitat d'alumnes" als centres.

Després de les crítiques i temors expressades per directors d'arreu del territori, ha explicat que els serveis territorials els han fet "entendre" que l'escola és un servei públic i que havia de donar aquest servei a alumnes i famílies que ho necessitaven.



La connectivitat, al setembre

D'altra banda, Bargalló ha reconegut que "no s'ha arribat a tothom que ho necessitava" per seguir l'educació a distància. Ha explicat que el sistema de repartiment dels dispositius, personalitzats per a cada alumne, "ha tingut dificultats logístiques per part de les empreses que ho havien de fer".

Ha explicat que, de fet, aquesta és un dels motius que feia necessari reobrir els centres perquè hi ha casos en que l'única possibilitat de connectar amb l'alumne és "fer-ho presencialment".

En general, Educació ha repartit 30.000 dispositius i els ajuntaments "uns quants milers" més però ha reconegut que no serà fins al setembre amb tots els alumnes a l'aula que se sabrà quina és la situació i necessitats de cadascú. Educació havia xifra en 55.000 els alumnes amb problemes de connectivitat.



Modificar les franges d'entrada i sortida

Com ja ha avançat altres vegades, Bargalló ha explicat que de cara al setembre s'hauran d'allargar les franges d'entrada i sortida dels centres escolar per evitar aglomeracions a les portes. Ha afegit que per això ja està parlant amb alcaldes de ciutats catalanes per tal que tinguin en compte que la mobilitat s'haurà d'adaptar també a aquesta nova situació.

Sobre els informes que apunten que els infants no serien transmissors de la covid-19, Bargalló ha defensat que han seguit sempre les indicacions de les autoritats sanitàries. "Vam tancar quan les autoritats sanitàries ens ho van demanar, hem reobert quan ens han dit que ho podem fer i sempre actuarem amb els criteris que ens diguin les autoritats sanitàries", ha declarat.