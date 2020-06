Dolça Revolució reuneix un centenar de persones sense protecció

Dolça Revolució va reunir dissabte a Balaguer un centenar de persones sense mesures de seguretat contra el coronavirus per fer un acte de desobediència amb l'objectiu de demostrar que els mitjans i els governs «enganyen» sobre la pandèmia del coronavirus Covid-19.

El pagès i activista Josep Pàmies va assegurar que el confinament és «absurd» i que per això van decidir fer aquesta acció reivindicativa, on va trobar-se «gent sense por» d'arreu del país per fer-se abraçades i petons.

Pàmies va defensar que amb l'MMS es pot combatre la Covid-19 i va lamentar que les autoritats sanitàries declinin fer estudis científics sobre la seva eficàcia. L'entitat també va impugnar al Contenciós Administratiu de Madrid l'obligació de portar mascaretes.

La Paeria de Balaguer va mostrar el seu rebuig a l'acció de desobediència que va portar a terme Dolça Revolució.