Dos morts per l'accident d'un tren i un tot terreny a Zamora

Dues persones han mort aquest dimarts a Zamora després que un tren Alvia que feia el trajecte Ferrol-Madrid ha xocat a primera hora de la tarda amb un tot terreny que havia caigut sobre la via des d'un pas elevat. Les víctimes mortals són el maquinista del tren i el conductor del vehicle tot terreny.

El sinistre ha tingut lloc uns minuts abans de les 16.11 hores, a tocar la base del tren d'alta velocitat de la Hiniesta (Zamora). Per causes que es desconeixen, un turisme, conduït per un home de 89 anys, ha caigut sobre la via des d'un pas elevat i el conductor del tren no ha pogut evitar el xoc. La locomotora ha descarrilat, però la resta de vagons han quedat en peu sobre els rails.

Segons el 112, les dues persones que eren a la cabina han quedat atrapades i han hagut de ser excarcerades. El conductor, ha estat trobat ja mort pels serveis d'emergència, mentre que el seu company ha estat traslladat ferit a l'hospital Vírgen de la Concha de Zamora.

La majoria dels 155 passatgers que viatjaven als vagons han resultat il·lesos, excepte sis persones que presenten diverses ferides "lleus" com fuetades cervicals o episodis d'ansietat, segons ha informat la Subdelegació de Govern a Zamora.