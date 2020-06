Menys del 5% a infantil i entre el 50 i 60% en els cursos que acaben cicle

Dolors Collell, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, tenia, ahir, un tros del cervell dedicat a saber com marxava la reentrada a les escoles i l'altra meitat ocupada a preveure l'inici del curs de cara al setembre. Explicava que «la setmana passada ens vam reunir amb els alcaldes i alcaldesses per veure de quins espais municipals podríem disposar» si a les escoles no n'hi ha prou per les distàncies de seguretat que es concretin. «A final de juny hem de tenir una idea clara dels espais que necessitarem i a mitjan juliol, del professorat de més que ens caldrà».

Pel que fa a la jornada d'ahir, Collell remarcava la importància de respectar el pla aprovat pel Procicat, inclosa la restricció de deixar el professorat a partir de 60 anys al marge per protegir-lo, tot i que, assenyalava, «la secretaria de Salut Pública va treure un document la setmana passada dient que els infants tenien un paper molt irrellevant en la transmissió del virus». Amb tot, ja se sap que val més curar-se amb salut.

Quant a l'afluència d'alumnes en aquest retorn tan estrany per fer el comiat de curs, situava l'assistència en els cursos on hi ha un acabament d'etapa (6è de primaria, 4t d'ESO i batxillerat) entre el 50 i el 60%, percentatge que «pot pujar més quan s'activi la tutoria individualitzada», la qual cosa es preveu que es faci notar especialment «la darrera setmana, que és quan s'activaran més», sobretot per als alumnes de selectivitat. En la resta de cursos de primària situava l'assistència en un 30-40%. A infantil, «no arriba al 5%».