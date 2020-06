Mig miler de persones es concentra davant del consolat dels Estats Units a Barcelona

Unes 500 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van concentrar-se ahir a la tarda davant del consolat dels Estats Units de Barcelona per protestar contra la violència racial de la policia nord-americana, després que George Floyd, un ciutadà afroamericà de Minneapolis, a Minessota, morís asfixiat per un agent blanc en un succés que ha desencadenat una onada d'aldarulls i violència que ja fa sis dies que dura. Els manifestants van arribar al consolat des de diversos indrets de la ciutat amb pancartes que portaven lemes com «No puc respirar», les últimes paraules que va pronunciar Floyd abans de morir després que l'agent estigués vuit minuts retenint-lo amb el genoll al coll. Un fort dispositiu policial protegia l'edifici dels manifestants. Cap a 3/4 de 9 del vespre va desconvocar-se l'acte al passeig de la Reina Elisenda de Montcada i els manifestants van marxar en direcció cap a la l'avinguda Diagonal.

A banda de la manifestació de Barcelona, hi va haver concentracions contra la mort de Floyd a mans de la policia en altres indrets del territori català. A Salt, per exemple, unes 500 persones, segons dades policials, van manifestar-se contra «totes les agressions racistes».