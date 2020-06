Sanitat no registra cap defunció per coronavirus per segon dia consecutiu

El Ministeri de Sanitat no ha registrat cap mort per coronavirus a tot l'estat espanyol per segon dia consecutiu i manté el total de defuncions en 27.127. Segons les dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, hi ha hagut 34 decessos en els últims set dies, 9 dels quals a Catalunya i 6 a Castella i Lleó. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.932, 304 més que ahir i en 137 els diagnosticats per la covid-19 el dia previ. D'aquests, 73 s'han produït a Madrid, 17 a Catalunya i 12 a Andalusia. En els últims set dies, hi ha hagut 243 hospitalitzacions i 11 ingressos en Unitats de Cures Intensives a tot Espanya.