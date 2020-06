Un únic accident de trànsit mortal a la Catalunya Central en el confinament

La Catalunya Central ha registrat un únic accident mortal de trànsit des de l'inici del confinament, el 16 de març passat. Aquest únic accident mortal que hi ha hagut durant aquest temps es va produir el 18 de maig al nucli urbà de Santpedor. Aquest era el primer accident mortal des de l'inici del confinament a la Catalunya Central i el segon del 2020.

Aquesta xifra de dues víctimes mortals des de principi d'any contrasta amb les 13 persones que van perdre la vida a les carreteres de la Catalu-nya Central els primers cinc mesos del 2019, en el marc d'una tendència creixent dels darrers anys ja que, per exemple, el 2018 se n'havien produït 9, i el 2017 la xifra era de set víctimes mortals. En l'accident de Santpedor hi va perdre la vida Joan Sala Camprubí, que conduïa una moto per la car-retera de Navarcles quan, a l'alçada de l'antic camp de futbol, va xocar amb un vehicle que s'incorporava a aquesta via procedent del camí de la Riereta, i la conductora del qual va donar positiu per alcoholèmia.

Tot i que a la Catalunya Central només hi ha hagut un accident mortal des de l'inici del confinament, un camioner d'Òdena va morir en un accident a Cornellà de Llobregat, en el qual també van morir dues joves més.

A nivell de tot Catalunya, el Servei Català de Trànsit va informar ahir que des de principi d'any i fins diumenge 43 persones han mort en 36 accidents mortals a les carreteres. Això suposa un descens del 37,6% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l'any passat, en el qual van perdre la vida 69 persones. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 45,4% respecte al 2019.

En comparació del 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït el 52,2%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 90 persones en el mateix període anual. A l'hora d'analitzar les dades, però, des del mateix Servei Català de Trànsit adverteixen que s'ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat es produeix en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la Covid-19. El mes de maig, que ha coincidit amb l'inici de la desescalada del confinament a causa del coronavirus, hi ha hagut un total de 9 víctimes mortals, mentre que el maig de l'any passat n'hi va haver 15.