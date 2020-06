Alcaldes del PSC afirmen que el retorn a les aules no té un rumb clar

Els alcaldes i regidors socialistes de la Catalunya Central consideren que la Generalitat no té les idees clares ni un rumb definit en el reobertura de les aules de les escoles bressol, de primària, de secundària i batxillerat. Els socialistes expliquen en una carta que signen conjuntament que la majoria d'alcaldes i regidors del seu grup van sortir d'una reunió amb la sensació que «no hi havia idees clares, ni rumb, ni mitjans a disposició». I asseguren que «el govern català, el mateix que per posar distància amb l'espanyol no havia parat de reclamar competències, se'ns mostrava una vegada més un autèntic incompetent en allò en què podia fer i desfer».

Els socialistes consideren que als mestres «no se'ls ha reconegut l'esforç de seguir educant en condicions extremes» i acusen el govern de «no haver fet un agraïment a l'esforç». Per als representants del PSC de la Catalunya central l'ordre de retorn a les aules ha estat «precipitada» i «de dubtosa eficiència per als més que escassos alumnes que les famílies han gosat dur als centres». Recorden aquest grup d'alcaldes i regidors que «a hores d'ara encara ningú s'acaba de refiar de què ara sigui el moment adient de retorn a les aules sense risc de contagi mutu».

Es lamenten, també, que, com en altres qüestions, en el tema de l'educació també hi hagi una major càrrega de responsabilitat per als ajuntaments. Les corporacions municipals, «molt menys dotats econòmicament que la Generalitat, hem hagut d'assumir responsabilitats que no ens pertocaven a causa de la manca de gestió i de lideratge del Govern i especialment del conseller Bargalló [Josep Bargalló, conseller d'Educació]». Acusen el titular d'Educació d'actuar «amb una descoordinació absoluta» a l'inici de la pandèmia, i li retreuen la gestió de la beca menjador. Molts ajuntaments «vam haver d'entomar el repartiment de targetes moneder per tal que aquests infants no perdessin ni un dia més sense com a mínim un àpat diari saludable», segons el document socialista.

També li retreuen «manca de lideratge» a l'hora de resoldre problemes com ara 2«les connexions a Internet i els dispositius informàtics» per als escolars. També consideren que en aquest tema van ser els ajuntametns els que van cobrir les necessitats «per garantir una educació telemàtica de qualitat i d'equitat, ja que el Departament d'Educació només ha abastat al 22% de l'alumnat que ho necessitava i a més a més ho va fer tard, un mes després de reprendre les classes telemàticament».

Entre temes de wifi i de manca de material informàtic, els ajuntaments de «Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara han hagut d'obtenir amb recursos municipals 182 connexions i mig centenar d'ordinadors o tauletes mòbils, per arribar allà on el Departament no arribava».

Els alcaldes i regidors del PSC es mostren preocupats perquè diuen que el departament «no té a l'horitzó un veritable pla de reobertura de centres de cara al curs 2020-2021, i proposa novament un pla amb els Ajuntaments, quan és el mateix Departament qui hauria d'establir unes indicacions clares conforme el que prescriguin els experts educatius i sanitaris», en opinió dels socialistes.

Reclamen de la Generalitat «un Govern responsable amb capacitat de resoldre el moment educatiu actual amb objectius clars, amb recursos suficients que no deixin cap estudiant enrere en el camí». Signen el document els alcaldes Albert Cobero (Súria), Enric Campàs (el Pont de Vilomara i Rocafort), Cristòfol Gimeno (Castellgalí), Montserrat Badia (Castestellbell i el Vilar) i els regidors Elia Tortolero (Sant Joan de Vilatorrada), Lluís Casas (Bagà), Miriam Rubio (Sant Vicenç de Castellet), Felip González (Manresa), Abel Garcia (Berga) i Encarna Tarifa (Solsona).