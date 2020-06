Un bar de Porqueres tenia entre 150 i 300 clients a la terrassa amb un aforament permès de 48

Els Mossos d'Esquadra han denunciat en dues ocasions un bar de Porqueres per incomplir l'aforament permès i les distàncies de seguretat durant l'estat d'alarma. L'establiment es troba a prop de l'Estany. El primer incident va ser el 23 de maig a la nit quan alguns ciutadans van avisar a la policia de la concentració de persones i soroll. Quan hi van anar, els agents van constatar que hi havia 300 persones a la terrassa però l'aforament permès era de 48 persones en compliment amb el nivell 1 de desescalada. La policia va aixecar acta i el dissabte següent, durant un control rutinari, es va repetir la situació i la policia va tornar a denunciar els responsables del local. En aquell moment hi havia 150 persones.

El mateix 30 de maig, a més, la Policia Local de Banyoles i Mossos d'Esquadra van fer un control d'alcoholèmia per la zona. Set conductors van donar positiu i van ser denunciats.