Dos parcs naturals entre dues fases

El parc natural de la Muntanya de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac són a cavall de diferents municipis i comarques que, alhora, no pertanyen a les mateixes regions sanitàries. Per aquest motiu, les fases de desescalada als dos indrets naturals van a diferents ritmes depenent del terme municipal al qual perta-nyen, alguns dels quals es troben a la fase 1 i d'altres ja han entrat a la 2, amb les diferents restriccions d'activitats per la Covid-19 que això comporta.

En el cas de Montserrat, el seu territori cavalca entre les comarques del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat, que pertanyen a dues regions sanitàries diferenciades. Els municipis de Marganell i Monistrol de Montserrat, del Bages, són de la regió sanitària de la Catalunya Central, que aquesta setmana ha entrat a la fase 2. Mentre que el Bruc, de l'Anoia, i Collbató, del Baix Llobregat, són de la regió sanitària de Barcelona Àmbit Metropolità Sud, que es mantenen a la fase 1.

Quant al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, només han entrat en la fase 2 els municipis del Bages i el Moianès (Sant Vicenç de Castellet, Talamanca, Mura, el Pont de Vilomara, Monistrol de Calders i Granera), i els municipis de Rellinars i Vacarisses, que, tot i pertànyer al Vallès Occidental, han passat a la segona fase de la desescalada. En canvi, han quedat a la primera els municipis del Vallès Occidental (Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Llorenç Savall i Terrassa).

Respecte a les restriccions d'activitats per la Covid-19 als parcs naturals, no es permet realitzar-hi cap activitat, tant si s'és federat com si no, fora de la regió sanitària a la qual es pertany. En fase 1 només ens podem moure per dins la nostra regió, però per fer les activitats permeses expressament. En fase 2 es pot passejar, sortir amb infants i fer esport no professional durant tot el dia, excepte en les franges horàries de 10 a 12 h i de 19 a 20 h, reservades als majors de 70 anys. En aquest sentit, l'activitat física (esport o passejar) continua regulada per franges horàries (en municipis de menys de 10.000 habitants i menys de 100 habitants per m2 sí que s'eliminen) i dins del municipi (esport) o d'un quilòmetre del domicili (passejar).

Als parcs naturals estan permeses les activitats de turisme actiu i de natura per a grups com a màxim de 10 persones, organitzades per empreses registrades com a empreses de turisme actiu i només per a residents en regió de fase 1. Per als que estiguin a la 2, es permeten activitats de turisme actiu i de natura per a grups com a màxim de 20 persones.

D'altra banda, es permet fer esport als federats a tota la regió sanitària , incloent-hi accés a espais naturals, amb un màxim de 10 persones. Es recomana mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres i de 4 en el cas de cór-rer, i caldrà informar l'òrgan gestor de l'espai natural. També cal tenir en compte que està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual no professional/federat o passejar.

Des del Patronat de la Munta-nya de Montserrat recorden que continua vigent l'estat d'alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l'exterior, que està limitada a activitats molt concretes. En aquest sentit, informa que no està permès l'accés al parc natural a excepció d'esportistes professionals i/o federats, i els veïns dels municipis del voltant del parc natural de la Muntanya de Montserrat, que puguin accedir al parc sense utilitzar vehicle motoritzat.

En fase 1, si es passeja, només es pot fer a un quilòmetre màxim de distància del domicili, i si es fa esport només es pot fer dins el terme municipal i en els horaris establerts. En la fase 2, en canvi, es pot passejar, sortir amb infants i fer esport no professional durant tot el dia, excepte en les franges horàries reservades per als majors de 70 anys. També recorda que no està permès desplaçar-se amb vehicle motoritzat fins a l'indret on es vol fer esport o passejar, amb l'excepció dels esportistes professionals o federats, que sí que poden agafar el vehicle per anar al lloc de la pràctica esportiva, sense sortir de l'àrea sanitària. El patronat ha informat també que s'han obert les àrees d'aparcament de Santa Cecília, de la Vinya Nova, de Can Jorba i de Can Maçana.

Pel que fa al recinte de Mont-serrat, continua tancat. Així mateix, els centres i punts d'informació, equipaments d'ús públic i educació ambiental, restaurants i allotjaments també seguiran tancats fins a nou avís.