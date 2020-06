El govern espanyol aprovarà dimarts un nou decret de mesures sanitàries que s'aplicaran quan s'aixequi l'estat d'alarma

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat des del Congrés que el seu executiu aprovarà el pròxim dimarts al Consell de Ministres un nou decret de mesures de "prevenció, contenció i coordinació" per afrontar la crisi del covid-19 un cop superat l'estat d'alarma. Segons ha apuntat, les mesures s'abordaran amb les comunitats autònomes al Consell Interterritorial del sistema Nacional de Salut. Es tracta, ha dit, d'unir en una sola norma les mesures sanitàries que caldrà aplicar a partir del 21 de juny mentre no hi hagi una vacuna.

Sánchez ha fet l'anunci durant la seva compareixença per defensar la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma. Un discurs on ha apel·lat de nou a la unitat i ha lamentat que en ocasions anteriors ha "clamat en el desert" sobre aquesta qüestió. "No es poden utilitzar les víctimes com a arma llancívola ni utilitzant una bandera que és la de tots i que oneja a mitja asta. No ho oblidem mai", ha afirmat. En aquest sentit ha fet una crida a la resta de grups parlamentaris a "aparcar la mesquinesa i la petita política" perquè avui en dia "Espanya ha de salvar Espanya".



"Avui tenim zero morts"

El president espanyol ha assegurat que l'estat d'alarma ha permès "salvar vides". "Avui tenim zero morts com a conseqüència de la Covid-19, i crec que és un èxit de tots, de tots els grups parlamentaris que hem permès prorrogar l'estat d'alarma els vull agrair la col·laboració perquè han contribuït a la causa d'afavorir la salut pública i salvar vides", ha dit. Segons el president espanyol "si seguim caminant en aquesta direcció les xifres de contagiats seguiran essent menors i l'activitat econòmica anirà millorant a bon ritme". "Comprenc la impaciència dels sectors econòmics, però sense salut no hi ha negoci", ha afirmat.



Atribueix el ball de xifres a les CCAA

Davant les crítiques que ha rebut aquestes setmanes, Sánchez ha defensat el recompte que facilita el seu executiu de 27.127 ciutadans morts. Són dades, ha dit, que no fa el Ministeri, sinó les CCAA i d'acord a les proves i test PRC. L'objectiu del seu govern, segons Sánchez, ha estat "homogeneïtzar" les dades malgrat que "encara queda feina per estandarditzar les estadístiques de manera "eficient". "Les dades s'han fet en base a la informació facilitada per les CCAA i d'acord als criteris de la Organització Mundial de la Salut".



"Les CCAA mai van perdre les seves competències"

Sánchez també ha celebrat la "cooperació" entre el govern espanyol i les CCAA. Ha assegurat que les competències de les CCAA "mai han estat en perill". També ha negat que l'estat d'alarma hagi suposat retallar llibertats individuals. "És un misteri que algunes forces parlamentàries diguessin primer que era necessari aprovar l'estat d'alarma i ara diguin que no és possible seguir prorrogant-lo". Segons Sánchez "no s'ha limitat cap llibertat tret de la llibertat a contagiar".



Els presidents autonòmics prenen les regnes a la fase 3

El president espanyol ha recordat que aquesta setmana el 70% del territori s troba en Fase 2, alguns llocs en Fase 3. "Estem a prop d'aconseguir-ho" fruit de "l'esforç, la paciència i el compromís de tots", ha dit. Tal com recull el decret, ha recordat que aquesta última pròrroga de l'estat d'alarma estableix el sistema de "cogovernança" en les Fases 1 i 2, mentre que en Fase 3 els presidents de les CCAA passen a ser autoritat competent als seus territoris i podran decidir les mesures que adopten.