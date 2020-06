El Govern estudia duplicar les ajudes al lloguer però no arribarà als 50 milions que suposen les sol·licituds presentades

El Govern està estudiant duplicar les ajudes al lloguer d'habitatges però no preveu arribar als 50 MEUR que suposen les sol·licituds presentades. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que és una petició del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i que s'està parlant amb el vicepresident, Pere Aragonès. La convocatòria de 14,5 milions d'euros ha quedat desbordada i ara s'estudia doblar la quantitat fins als 29 milions d'euros. Pel que fa als pressupostos del 2021, Torra ha assegurat que tots els departaments ja han iniciat el procés de preparació i ho ha considerat com una "situació normal". D'altra banda, reclama a l'Estat que augmenti el dèficit permès del 0,2% actual fins a l'1%.

Torra ha xifrat les pèrdues econòmiques en diferents sectors com a conseqüència de la pandèmia: 1.000 milions d'euros en cultura; 9.500 milions en comerç i 15.000 en el sector turístic. A més hi ha sumat els 5.000 milions que, segons el Govern, és la factura sanitària de la crisi i, per tant, uns recursos extra que no estaven previstos. Davant d'aquesta situació, ha reclamat al govern espanyol que permeti un sostre de dèficit de l'1% del PIB i que faci arribar ja els recursos d'Europa. "Els milions d'Europa arriben l'any que ve i jo els necessito ja", ha lamentat.

Pel que fa a l'àmbit de l'Educació, Torra no ha volgut concretar la xifra de nous professors que s'hauran d'incorporar el curs que ve per complir les noves mesures sanitàries i de seguretat. Però ha avançat que seran milers i que suposaran un percentatge important respecte al total de la plantilla actual.

Tot i que el govern estudia duplicar els recursos destinats a les ajudes als lloguers després que la convocatòria s'hagi vist desbordada, Torra admet que no ho podrà fer amb els diners que té la Generalitat. I ha reclamat al govern espanyol que augmenti el fons destinat a Catalunya de la mateixa manera que l'Estat ho demana a la Unió Europea. I és que, segons ha apuntat, la situació actual "despulla la capacitat de la Generalitat".

Torra ha explicat que porta tres setmanes demanant al govern espanyol la pròrroga dels ERTO dels sectors d'hosteleria, comerç, turisme i cultura. I ha lamentat que hi ha una "nuvolosa" i que no s'acaben de saber les xifres dels expedients de regulació temporal d'ocupació. El president de la Generalitat calcula que a Catalunya hi ha unes 620.000 persones afectades per ERTO, que representen el 20% dels afiliats a la seguretat social. Una xifra que si se suma als afectats per un ERO arriba a un milió de persones. Una xifra que Torra ha qualificat "d'esgarrifosa".



Pla per a l'automoció

Pel que fa a la situació de Nissan, Torra ha considerat "insuficient" el pla per a l'automoció que el govern espanyol ha posat sobre la taula de 1.500 milions d'euros. De fet, segons el president català, aquesta és la xifra que es necessita per a Catalunya i la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ho preveu per a tot l'Estat.

Torra ha afegit que després de la reunió d'aquest dimarts entre el govern català i espanyol s'ha arribat a la conclusió que no es reconeix el representant de Nissan a Europa i que es vol parlar directament amb Japó. I ha afegit que el representat de l'empresa a Europa els ha "menyspreat" ja que va anunciar el tancament al Govern amb una videoconferència de deu minuts sense presentar cap memòria econòmica. Tot i la situació, Torra creu que si es manté la "unitat granítica" de totes les administracions sobre Nissan, es pot aconseguir la reversió del tancament de les tres plantes a Catalunya.



S'ha fallat amb els temporers

Torra ha lamentat que aquest any s'hagin repetit novament les imatges de temporers "a la intempèrie" a Lleida i ha admès que s'ha fallat en aquesta qüestió. El president català ha explicat que el Govern havia treballat per tal d'evitar aquesta situació i que va celebrar reunions amb la Paeria per fer protocols.