L'atur a la Catalunya Central creix de 6.111 persones durant la pandèmia

Les comarques de la Catalunya Central van tancar el mes de maig amb 32.416 aturats registrats, el que suposa 963 persones més que l'abril, el 3,06% més. Respecte del mateix mes de l'any anterior, l'increment ha estat de 6.845, el 26,77%. Des de l'inici de la pandèmia, l'augment ha estat de 6.111 persones, el 23%, ja que el mes de febrer, l'últim abans de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma, es van registrar 26.305 aturats.

En l'últim mes, l'increment percentual més notable de persones registrades a l'atur ha tingut lloc al Berguedà, amb el 5,03%, seguit de l'Anoia, amb el 3,39%. En termes interanuals, destaca el 48,1% d'augment a la Cerdanya i el 37,32% del Solsonès. Al Bages, però, ha tingut lloc l'increment en nombres absoluts més rellevant, amb 313 persones més que el mes d'abril, el que suposa pràcticament un terç del total de nous aturats registrats al territori central el mes de maig.

Amb tot, l'augment general al territori del 3,06% intermesual i del 26,77% interanual de l'atur el maig són inferiors als creixements experimentats al conjunt català, del 3,28% i el 30,2%, respectivament.



Creixen els afiliats

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social el mes de maig a Catalunya es va situar en 3.314.569, fet que suposa un increment de 4.623 afiliats amb relació al mes anterior, tot i que l'atur es va incrementar amb 15.339 desocupats més, el 3,28%.

En el conjunt de l'Estat, el nombre d'afiliats l'últim dia de maig va ser de 18.584.176, un augment de 187.814 afiliats des de l'inici a final de mes, l'1% més, que constitueix la primera pujada de l'ocupació després de dos mesos de caigudes per l'impacte de la Covid-19, segons les dades facilitades pel ministeri de Seguretat Social. Així, a l'abril el retrocés d'afiliats va ser de 49.074 persones i el del març, de 833.979. L'atur registrat va pujar, però, a tot Espanya el maig en 26.573 persones, un 0,69%, respecte al mes anterior, fet que suposa una moderació respecte a les xifres registrades el març i l'abril, quan va sumar 302.265 i 282.891 persones, respectivament.

A Catalunya, el nombre d'aturats registrats a les oficines del SEPE –el servei públic d'ocupació– arriba ara als 483.149, 15.339 més que el mes anterior. Amb relació a la situació de fa un any, el nombre de desocupats ha augmentat de 112.058 persones. A tot l'Estat, el nombre total d'aturats es va situar en 3.857.776 persones, xifres no assolides des del maig del 2016, mentre que 2.998.970 persones seguien protegides per una situació de suspensió total o parcial per ERTO. Dels 483.149 aturats registrats a Catalunya, 358.846 corresponen al sector serveis, 38.024 a la construcció, 51.016 a la indústria, i 8.431 a l'agricultura. Un total de 26.832 estan assignats al col·lectiu «sense feina anterior».

Tornant a les dades de la Seguretat Social de tot Espanya, el nombre mitjà d'afiliats, xifra que habitualment es fa servir per reflectir l'evolució del mercat, es va situar el maig en 18.556.129 persones en el conjunt d'Espanya, un augment de 97.462 cotitzants respecte a la mitjana d'abril, un 0,53% més. El mes anterior, la caiguda va ser del 2,88%, és a dir, de 548.093 ocupats respecte a la mitjana del març, quan es va registrar un retrocés en la mitjana de 238.801 persones afiliades. La xifra del maig suposa així el primer augment intermensual des de l'impacte de la pandèmia, encara que és la meitat del creixement del mateix mes de l'any passat, quan es van incorporar 211.752 ocupats al mercat. Si s'analitza l'efecte de la pandèmia pel coronavirus en els tres mesos (l'evolució des del 12 de març fins a final de maig), s'observa un saldo negatiu de 760.082 afiliats.

El secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, es mostra optimista per l'inici de la reactivació, que confia que s'acceleri durant aquest mes de juny perquè la xifra d'aturats es redueixi d'una manera més notòria. «Estem albirant una desafectació progressiva dels afectats en el mercat de treball. La intensitat és més feble de la que podíem esperar per les fases de la desescalada, però esperem que les noves etapes ajudin a aixecar més la finestra del país», va dir ahir Ginesta.