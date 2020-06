La Moncloa fa pinya amb Marlaska en els cessaments

La portaveu del Govern espa-nyol, María Jesús Montero, va fer pinya ahir amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i va donar suport a les seves explicacions sobre el cessament del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, destituït, segons el ministre i Montero, per «pèrdua de confiança».

«No hi ha hagut cap intromissió ni ingerència a les actuacions judicials, tot el contrari», va afirmar Montero, que va insistir que «ni la directora de la Guàrdia Civil ni cap altre càrrec del ministeri de l'Interior» ha traspassat aquesta línia. Segons Montero, Marlaska té «tot el suport» del president del Govern espanyol i és una persona «estimada pel conjunt del govern i dels ciutadans».

De los Cobos va ser rellevat després que es donés a conèixer que la Guàrdia Civil havia enviat al jutjat 51 de Madrid un informe –ple d'errors i de recull d'informacions de digitals de dreta– que apuntava al delegat del Govern espanyol, José Manuel Franco, com a responsable de la propagació del coronavirus per haver permès la manifestació del 8-M.

«Renovació»

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero va recordar que els ministres tenen dret a elegir els equips i càrrecs de lliure designació que els acompanyaran durant la legislatura, i «és aquí on Marlaska ha emmarcat la destitució de De los Cobos en el marc d'una renovació» de càrrecs.

«Marlaska va explicar que el cessament de Pérez de los Cobos és fruit d'una pèrdua de confiança que engloba molts elements, i es en aquest element on cal situar el cessament», va afirmar la portaveu del Govern espanyol.

Segons la portaveu, Pérez de los Cobos no ha apuntat en cap moment que ningú del ministeri li demanés informació sobre el document que la Guàrdia Civil va enviar al jutjat, i per tant no hi ha hagut «cap ingerència».

Malgrat les peticions de dimissió que han arribat per part del PP, Cs i Vox, Montero va insistir que Marlaska disposa de la confiança del president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez.

Segons la portaveu, el fet que l'informe que la jutgessa del 51 de Madrid va demanar a la Guàrdia Civil arribés al jutjat demostra que no hi va haver «cap ingerència ni alteració» de les responsabilitats de la Guàrdia Civil.