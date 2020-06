Nou morts més situen el total de víctimes a Catalunya en 12.289

Les funeràries catalanes van reportar ahir 9 noves morts per Covid-19 en les 24 hores anteriors, dues menys que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.

Això deixa la xifra global de víctimes en 12.289.

A banda, es van detectar 23 nous casos positius testats (133 menys) i ja en són 67.083.

D'entre les víctimes, 6.706 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (les mateixes que en el balanç anterior), 3.965 ho han fet en una residència (les mateixes) i 777 al domicili (les mateixes), mentre que 841 no estan classificades per falta d'informació (9 més).

Fins ara hi ha hagut 4.067 persones ingressades greus i actualment en són 155, vuit menys que 24 hores abans.



Validació de xifres

El ministeri de Sanitat no va registrar ahir cap mort per coronavirus al conjunt de l'Estat espanyol per segon dia consecutiu i va mantenir la xifra total de defuncions en 27.127.

Segons les dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, hi ha hagut 34 decessos en els últims set dies, 9 dels quals a Catalunya i 6 a Castella i Lleó.

Amb relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els va xifrar ahir en 239.932, 304 més que el dia anterior, i en 137 els diagnosticats per la Covid-19 el dia previ.

D'aquests, 73 s'han produït a Madrid, 17 a Catalunya i 12 a Andalusia. En els últims set dies, hi ha hagut 243 hospitalitzacions i 11 ingressos en Unitats de Cures Intensives a tot l'Estat espanyol.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va afirmar ahir que les dades que ara més interessen són les de sospitosos o casos diaris, amb l'objectiu de seguir dia a dia de forma concreta l'evolució de la pandèmia.

«Ara mateix ens interessa el nombre de sospitosos, la quantitat de PCR que se'ls fa, el temps des de l'inici de símptomes fins que es diagnostica i aïlla aquestes persones», va dir.

I va afegir que «és cert que seguir les sèries de forma contínua des del principi de la pandèmia és interessant, però ara mateix no crec que dos o tres casos més o menys aportin gran cosa a una sèrie de cent dies».



«Encara cal tenir molta cura»

Simón va insistir que «encara cal tenir molta cura» davant possibles rebrots, com els que s'estan produint en alguns punts de l'Estat i també en països com Corea de Sud.

«El control és a prop», va dir, però va advertir que mentre no s'aconsegueixi apamar l'impacte dels rebrots serà difícil poder valorar com serà l'evolució de la pandèmia en els propers mesos.

Sobretot a mesura que es va implementant el desconfinament i el retorn a la normalitat.