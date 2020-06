El Pentàgon contradiu Trump i sosté que no cal mobilitzar l'exèrcit

El departament de Defensa dels Estats Units va desmarcar-se ahir de les paraules del president, Donald Trump, sobre la utilització de l'exèrcit per reprimir les protestes i disturbis arreu del país arran de la mort de George Floyd a mans de la policia de Minneapolis. El Pentàgon, per la seva banda, va especificar que considera «una idea millor» confiar en la Guàrdia Nacional per portar a terme aquesta mena de tasques. El Pentàgon ha posat en alerta alguns membres de l'exèrcit davant un possible desplegament, principalment a Washington, però va insistir que prefereix que hi intervingui la Guàrdia Nacional.

En relació amb l'aparició de Trump davant l'església de Saint John, que ha estat danyada en les protestes, el Pentàgon va assegurar que tant el secretari de Defensa, Mark Esper, com el cap de l'Estat Major Conjunt de l'Exèrcit dels Estats Units, el general Mark Milley, no sabien que la zona havia de ser desallotjada.