El sector del petard preveu un Sant Joan amb vendes a la baixa

El sector dels petards i la pirotècnia confia en la «il·lusió» que ha de suposar la primera gran festa que se celebra des de l'inici del confinament per salvar la temporada, malgrat que preveu un descens de vendes del 25% respecte a l'any passat, segons explica Jordi Brau, portaveu del gremi de pirotècnics.

En aquest sentit Brau recorda que tant Sant Jordi com Pasqua s'han celebrat sota el confinament i sense que es poguessin fer reunions familiars, i que Sant Joan serà la primera oportunitat per fer-ho ja que en la fase 3 estan permeses reunions de fins a 20 persones. Això, però, creu que no serà suficient per evitar aquesta davallada de vendes en el sector del petard.

Joan Llusà, de la botiga Jonis de Manresa, explica que «hem estat patint molt durant aquests últimes mesos» perquè «la nostra feina es basa en una setmana de treball», en referència a la concentració de vendes els dies previs a Sant Joan.

Pel que fa a la previsió de vendes, explica que «la intuïció em diu que Sant Joan se celebrarà amb menys intensitat» de manera que «les vendes seran inferiors», després de recordar que l'emergència ha tingut conseqüències econòmiques i que al sector «hem viscut de tot: incendis en la mateixa data, crisis i moments d'expansió».



Innovació en la venda

La crisi de la Covid-19 ha fet que també hi hagi canvis en la forma de vendre els petards. Brau recorda que el sector ja té una normativa que limita la quantitat de persones que hi pot haver simultàniament a les botigues i que ara s'han de prendre més mesures, com per exemple facilitar gel hidroalcohòlic i mantenir les distàncies de seguretat. A aquest fet s'hi suma també canvis com els que en els últims mesos ja han viscut altres sectors. No hi ha comerç online convencional de petards perquè la pirotècnia no es pot enviar per missatgeria. Llusà explica que, malgrat això, es poden fer les comandes online i al cap de dues hores es poden recollir a la mateixa botiga i així el client evita haver de fer cua.

També pel que fa a les vendes, Brau preveu que el tiquet mitjà se situarà a l'entorn dels 40 euros per família. D'altra banda, explica que per a aquest any, tenint en compte les limitacions dels grups i que les celebracions seran més familiars, han previst paquets amb petards de les categories F1 i F2, i que es poden utilitzar en interiors, ja que són els elements pirotècnics menys perillosos.