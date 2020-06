TEST | L'actualitat més enllà del coronavirus

El 18 de maig, els gironins vam entrar a la fase 1 i des de llavors hem pogut gaudir de més flexibilitat de moviments, gràcies al que s'ha anomenat el camí cap a la «nova normalitat».

Tot i l'inici de la desescalada, l'actualitat del mes de maig ha seguit marcada pel coronavirus. Per això, seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

A quin conegut centre comercial es va declarar un incendi a princips del mes de maig?
De quin segle data el colomar medioeval que s'ha trobat a Manresa?
El Bàsquet Manresa ha decidit no ampliar el contracte de Román Montañez, director esportiu del club. Quantes temporadas ha estat al capdavant de l'entitat?
Quin animal considera com a espècie invasora va ser capturar a Vallbona d'Anoia?
Quina població del Berguedà se la pot considerar la capital catalana de les tulipes?