Torra convocarà eleccions «quan s'encarrili la sortida a la crisi» i diu que vetllarà per la dignitat de la presidència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que preveu convocar eleccions "quan s'hagi encarrilat la sortida a la crisi". En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dimecres al matí, el cap del Govern ha afegit que té la responsabilitat de vetllar "sempre" pel prestigi i la dignitat de la presidència de la Generalitat. Torra també ha admès les estratègies diferents entre els socis de Govern, i ha lamentat la divisió d'ERC i JxCat en la sisena votació de la pròrroga de l'estat d'alarma que tindrà lloc avui al Congrés -on la formació de Gabriel Rufián s'abstindrà, i la de Laura Borràs votaran en contra. Torra ha opinat que l'independentisme no entendrà aquesta divisió: "Tot el que ens separa de la unitat d'acció no és la via".

Torra ha insistit que no preveu convocar eleccions a curt termini, i que està centrat en la gestió de la crisi sanitària. El president, que ha admès que no ha pactat amb ERC la data de les eleccions, ha reiterat que la seva responsabilitat és "encarrilar la sortida de la crisi", alhora que "vetllar pel prestigi de la presidència". Així, no hi haurà urnes a Catalunya fins que la pandèmia no estigui controlada, tot i admetre que la legislatura no té "recorregut polític" per les "estratègies diferents" dels dos socis de Govern.

De fet, ha apuntat que preveu que la sentència del Suprem sobre el seu cas per la pancarta de Palau, i la possible inhabilitació, no arribi abans de la tardor: "Això tirarà per llarg".

Torra també ha lamentat la divisió de l'independentisme durant la votació de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, que tindrà lloc aquest dimecres al vespre al Congrés. El president de la Generalitat ha dit que tot el que no sigui la unitat "no és la via", i ha subratllat que la gent no entendrà la votació, amb ERC i Cs votant plegats la pròrroga. Torra s'ha tornat a negar a legitimar qualsevol acte que "usurpi competències" de la Generalitat, en referència al reial decret de l'estat d'alarma.

Finalment, i sobre el suplicatori contra la líder de JxCat a Madrid, Laura Borràs, Torra ha afirmat que no sap què votarà ERC, i ha advertit que l'exconsellera "no tindria un judici just en mans de [Manuel] Marchena".