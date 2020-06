Un miler de vehicles participen en una marxa lenta contra el tancament de Nissan

Els treballadors de Nissan han provocat retencions als accessos de Barcelona aquest dijous al matí amb una marxa lenta fins a l'avinguda Diagonal contra el tancament de les fàbriques, que ha comptat amb un miler de vehicles, segons la Guàrdia Urbana. El grup més nombrós ha iniciat el trajecte des del carrer 3 de la Zona Franca i ha conduït molt lentament per la Gran Via i la ronda del Mig. En la marxa, també hi han participat taxistes d'Elite Taxi. Dues columnes de cotxes provinents de les plantes del fabricant a Montcada i Reixac i a Sant Andreu han confluït amb els manifestants a la Diagonal, a l'alçada de la seu del despatx Garrigues, que assessora l'automobilística. En aquest punt, uns 700 concentrats han fet un acte de protesta.

Des que fa una setmana la direcció europea de Nissan va anunciar el tancament de les plantes a Catalunya per la seva baixa producció i com a fruit de repartiment dels mercats entre les altres marques de l'Aliança- Renault i Mitsubishi- els treballadors de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu han dut a terme diverses protestes. La decisió implicarà deixar sense feina uns 3.000 treballadors directes i més de 20.000 d'empreses auxiliars i proveïdors, segons els sindicats.

El gran gruix de manifestants s'ha concentrat a les 10 del matí a les portes de la planta de pintura de la multinacional a la Zona Franca per iniciar una protesta que volia col·lapsar l'avinguda Diagonal a l'alçada del consolat general del Japó. Molts dels empleats han aprofitat per afegir samarretes i pancartes de protesta als capós, a les finestres o a les portes dels cotxes amb missatges com '25.000 famílies. Nissan no es tanca' i en contra la cúpula de la multinacional i de Renault.

L'objectiu de la mobilització és que els barcelonins "vegin el problema i la quantitat de persones implicades" que "no es poden quedar al carrer" per les implicacions que tindria pel teixit industrial català, ha explicat a l'ACN Juan Carlos Vicente, president del comitè d'empresa, que ha valorat "positivament" el debat sobre mesures de suport als treballadors d'aquest dimecres al Parlament.

"Nissan té una obligació social i laboral amb els treballadors, i també amb Catalunya i amb l'Estat, perquè ha rebut ajudes", ha recordat Vicente, que diu que el comitè d'empresa treballa amb la tessitura que Nissan es quedi i que continuïn sent "constructors". "Si s'ha de revertir aquesta fàbrica cap a una altra tecnologia que ho diguin", ha afegit.

La marxa ha arribat al capdamunt de l'avinguda Diagonal al migdia. Uns 700 treballadors han deixat els cotxes a la calçada i s'han concentrat a les portes del despatx d'advocats Garrigues, que assessora la direcció de Nissan Motor Ibérica i que ha acceptat ajudar l'empresa a tancar la planta, segons els treballadors. La concentració tenia la intenció de visibilitzar que el conflicte "té noms propis" a banda de les direccions de l'aliança i d'advertir als que col·laborin amb l'empresa japonesa que "aniran a per ells".

"Si algun d'aquests pocavergonyes es pensaven que deixarien 20.000 famílies al carrer i no passaria res, estan molt equivocats. Això és només el principi", ha dit el representant de CCOO al comitè d'empresa, Miguel Ángel Boiza, davant de les portes del despatx. "No podran dormir a la nit, els bufarem la nuca perquè vegin que això no serà fàcil. No pararem", ha afegit, una arenga a la qual els concentrats han respost amb crits de "La pròxima visita serà amb dinamita".

Entre els treballadors que s'han mobilitzat hi havia el Cristian, de 36 anys, i el Jordi de 41 anys, que treballen a la planta de pintura. "Si no s'intenta, mai se sabrà si el tancament és reversible. Ara mateix estem molt units", ha assegurat el primer. "El nostre propòsit és que cap família es quedi al carrer. L'únic que demanem és poder treballar", diu el segon, que creu que la millor sortida per la fàbrica seria apostar per la producció de vehicles elèctrics amb una companyia que acceptés donar feina a tots els treballadors directes i indirectes.

La plantilla, que es va assabentar fa una setmana que la multinacional tancava les instal·lacions que té a Catalunya, ha iniciat un cicle de protestes, tallant vies com la Gran Via o la C-17 i mobilitzant-se davant de concessionaris de Nissan i Renault. "Som molt competitius, hem complert amb tot i sempre hem estat a l'alçada, fa uns anys ens felicitàvem i ara mira on som. Anirem fins al final i farem el que faci falta per defensar els llocs de treball", ha dit la Vanesa, de 37 anys i que en fa 16 que és treballadora de Nissan.