Uns 300 vehicles participen en una marxa lenta contra el tancament de Nissan

Centenars de treballadors de Nissan participen aquest dijous al matí en una marxa lenta des de la Zona Franca fins al consolat del Japó, situat a l'avinguda Diagonal, contra el tancament de Nissan. A la marxa, hi participen uns 300 vehicles, que a les deu del matí s'han reunit a la planta de pintures de la Zona Franca i han enganxat cartells als seus vehicles tapant el logotip de Nissan com a mesura de protesta. Poc després, han iniciat el trajecte des del carrer 3 de la Zona Franca en direcció a la Gran Via, on han continuat el seu trajecte molt lentalment. En la marxa, també hi han participat taxistes d'Elite Taxi en solidaritat amb els treballadors de les plantes catalanes de Nissan.

Des que fa una setmana la direcció europea de Nissan va anunciar el tancament de les plantes a Catalunya per la seva baixa producció i com a fruit de repartiment dels mercats entre les altres marques de l'Aliança- Renault i Mitsubishi- els treballadors de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu han dut a terme diverses protestes. La decisió implicarà deixar sense feina uns 3.000 treballadors directes i més de 20.000 d'empreses auxiliars, segons els sindicats.