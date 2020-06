Un de cada deu pares reconeix haver pegat als fills durant el confinament

Save the Children ha alertat que durant el confinament han pogut augmentar els casos de maltractament infantil, tot i que s'hagin registrat menys notificacions. El responsable de Polítiques d'Infància de l'organització a Catalunya, Emilie Rivas, ha lamentat que els nens no han estat en el focus de les decisions i ha alertat de la dificultat de veure i detectar un tipus de violència que passa a l'interior de les cases. Segons una enquesta pròpia, el 31% dels pares i mares a Catalunya asseguren haver viscut situacions de tensió o conflicte amb els fills en confinament i un de cada quatre afirma haver perdut els nervis en alguna ocasió, arribant a cridar o a insultar el menor. A més, el 12,5% admet haver pegat al seu fill en aquest període.

El telèfon d'Infància Respon va rebre 950 trucades a l'abril, un 32% menys que al gener (1.401). Save the Children ha alertat que la preocupant baixada de notificacions durant el confinament mostra el poc coneixement o accés al telèfon. L'organització ha destacat que menys notificacions no vol dir menys casos, "sinó que aquests no estan sent detectats, impedint, per tant, que els nens puguin ser protegits".

D'altra banda, mentre que al gener la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI) va obrir 276 nous expedients, a l'abril només n'hi va haver 52, un 81% menys. "Un infant que passa 24 hores del dia i 7 dies de la setmana amb la persona que l'agredeix no podrà agafar el telèfon i trucar, per això és necessari adaptar aquests canals de notificació", ha explicat Rivas.

L'organització ha apuntat altres factors de risc com l'estrès, l'ansietat, la inestabilitat laboral la preocupació econòmica i menys factors de protecció com són l'escola, la xarxa comunitària, els amics, les activitats d'oci i temps lliure. En aquest sentit, ha apuntat que estudis i experiències prèvies a la Xina mostren que durant el confinament els factors de risc augment, alhora que van desapareixent els de protecció, i per això es fa palès el probable augment de casos de maltractament infantil.

Davant d'això, ha demanat l'aprovació a escala estatal de la Llei de protecció integral enfront la violència contra la infància i el desenvolupament posterior de la seva estratègia. A Catalunya, adaptar el telèfon d'Infància Respon a les necessitats dels infants, per exemple creant un WhatsAp; campanyes de sensibilització perquè no es toleri cap forma de maltractament infantil i per donar a conèixer els canals de notificació, més formació per a professorat i educadors per detectar casos i posar en marxa formacions en criança positiva amb perspectiva de gènere en els cursos de preparació al part, postpart i d'altres.