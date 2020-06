La Manada, condemnada a 1,5 anys de presó pels abusos sexuals a Pozoblanco

Els quatre membres de la Manada sumen una nova condemna, en aquesta ocasió pels abusos sexuals comesos amb una jove a Pozoblanco (Còrdova). El jutge entén que els tocaments i grapejos que van realitzar a la noia inconscient a l'interior d'un cotxe constitueixen un delicte d'abús sexual i els imposa una pena d'1,5 anys de presó a cada un, molt lluny dels tres anys que sol·licitava el fiscal. Així mateix, els imposa altres 16 mesos de presó per un delicte contra la intimitat a l'haver gravat i compartit les imatges en diversos grups de missatgeria, encara que en el cas de José Angel Prenda la pena s'eleva fins als tres anys a l'haver reconegut en el judici que ell va ser qui les va difondre sense coneixement dels seus companys, segons ha avançat Espejo Públioc.

A falta de conèixer els detalls de la decisió, que estava previst que es notifiqués a les parts a les 12 del migdia, la decisió deixa entreveure que finalment s'han imposat les tesis de l'advocat defensor, que va qüestionar la manera en què es van obtenir les imatges i rebutjar, en qualsevol cas, que hi hagués intenció "libidinosa" en els quatre acusats, Antonio Manuel Guerrero, José Ángel Penyora, Jesús Escudero i l'exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo. Es va tractar simplement, va dir en el judici, d'una "actitud vexatòria deplorable". El jutge va posposar la seva decisió sobre la validesa de les gravacions com a prova de càrrec fins a la mateixa sentència.

Els quatre acusats han conegut el veredicte des de la presó, on romanen des que fa un any el Tribunal Suprem elevés la seva condemna i dictaminés que el que ha passat a Pamplona va ser una violació i la víctima "va quedar totalment anul·lada", tancant la polèmica que van suscitar les anteriors sentències de l'Audiència provincial de Navarra i el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta comunitat en qualificar el que ha passat com abús sexual amb prevalença.

Grapejades al cotxe



Com llavors, les imatges trobades en els seus telèfons mòbils seran una de les proves de càrrec contra ells. En aquesta ocasió, són dos vídeos, un de 27 segons i un altre de 46, que mostren que els quatre acusats van participar d'una manera o altra en els tocaments a la noia. Ja fora besant-la, magrejant-la mentre retornaven al seu cotxe fins a Pozoblanco des de la fira d'un poble proper on s'havien trobat. "Aprofitant que ella es trobava privada de sentit, tots els acusats, amb ànim libidinós, van començar a realitzar-li diversos tocaments de caràcter sexual", detalla el relat de fets del Fiscal. Cabezuelo fins i tot la va agredir i va insultar quan ella es va negar a fer-li una fel·lació, tirant-la del cotxe.

Posteriorment, i "en desenvolupament de la idea preconcebuda de compartir el vídeo realitzat" per "fer gala" del que acabaven de gravar, "amb evident ànim de vexar i vulnerar la intimitat de la perjudicada" van compartir les imatges en dos xats, La Manada, amb set persones, Perill, amb una vintena de participants. Allà és on es van poder llegir comentaris com "quina habilitat, conduint amb una mà i amb l'altra agafant un pit enrere", "mare meva, què li vau posar a la noia, burundanga ?, que bo", "està morta o què?".

Només El Prenda va admetre la gravació

La defensa rebutjava que hi hagués aquest ànim libidinós, i el va reduir en el judici a una "actitud vexatòria deplorable". Cap dels acusats, a més, admet aquests abusos, tot i que es van negar a declarar i donar a conèixer la seva versió dels fets. Només 'El Prenda' admetre, en el torn d'última paraula, haver gravat el vídeo amb el mòbil de Guerrero, que conduïa, i haver-ho passat a més als grups de missatgeria "sense el coneixement de la resta".

La víctima no va denunciar el que havia passat aquesta matinada de l'1 de maig perquè tenia llacunes sobre aquella nit, el que unit als comentaris jocosos dels acusats sobre la burundanga va plantejar el dubte de si la inconsciència que presentava va ser provocada per alguna substància, encara que ells ho van negar en tot moment. No obstant això, les robes esquinçades i els blaus en el seu cos van fer que la jove tingués serioses sospites sobre el que en realitat va passar dins el cotxe, i fins i tot el va traslladar als seus coneguts.

"Prova il·lícita"



Així, no va ser fins al novembre, quan un agent de la Policia Foral es va presentar davant seu i li va mostrar les imatges, quan va ser conscient de tot i presentar la denúncia contra els joves sevillans.

Aquest és precisament un dels punts als quals es va aferrar a la defensa dels acusats per anul·lar la prova de càrrec que constitueixen els vídeos. Es van obtenir "de manera il·lícita" perquè no tenien autorització judicial per a això, ja que el permís dels joves al registre dels seus mòbils sobre el que ha passat en els Sanfermines no donava peu a una "investigació prospectiva" entre arxius antics per veure si trobaven altres proves. El lletrat considera a més que, en manar als agents forals a Còrdova per buscar la denúncia, el jutjat navarrès va tractar d'acumular arguments per armar la seva causa judicial "perquè no hi havia res en contra seu".

Per a la Fiscalia, però, el testimoni de la víctima, "clar i contundent", i el dels seus amics que coneixien les sospites són suficients per acreditar els fets, per aquest motiu reclami dos anys de presó pels suposats abusos sexuals, que inclourien ia la possible inconsciència de la víctima (que no seria considera per tant agreujant) i quatre anys per l'enregistrament i difusió de les imatges en els grups de WhatsApp. L'acusació particular que exerceix la jove eleva a dos anys i mig de presó anys la petició de presó per l'abús sexual, més quatre anys i tres mesos per un delicte contra la intimitat en difondre les imatges sense consentiment de la noia. Una petició similar a la que va realitzar l'acusació popular que exerceix l'associació Clara Campoamor, que a més imputa un delicte d'agressió sexual a Cabezuelo en comptes del d'abús a l'entendre que hi va haver "violència i intimidació", de manera que aquest s'enfrontaria a una pena total de 9 anys de presó.