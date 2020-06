Ningú va trucar al 112 durant l'agonia del fotògraf en el ritual xamànic de Nacho Vidal

La víctima es retorça a terra, emet sons d'asfíxia, raneres, les seves extremitats es cargolen, es queda rígid, no pot respirar. Són gairebé 20 minuts agònics fins que Nacho Vidal, el conegut actor de cine porno, que exerceix de xaman amb el fotògraf de moda José Luis Abad durant un ritual amb verí de gripau a la seva casa d'Enguera, entén que la situació no és normal i mira de fer-li una reanimació cardiopulmonar, amb boca a boca inclòs. Però ja és tard. Quan truquen al 112 a la recerca d'ajuda mèdica urgent ja han passat 22 minuts. I Abad ha mort, explica el diari 'Levante-EMV' del mateix grup editorial que Regió7.

Aquest és, en resum el vídeo de la cerimònia gravat amb el telèfon mòbil del mort i l'últim revulsiu que ha permès als investigadors de l'equip de Policia Judicial de Xàtiva detenir l'arxiconeguda estrella del porno, una cosina seva i el seu assistent i encarregat d'ajudar-lo amb el manteniment i cura de la casa.

Les detencions, tal com va avançar ahir en exclusiva 'Levante-EMV' en la seva edició digital, es van produir dijous de la setmana passada, onze mesos després de la mort del fotògraf, que va ocórrer a última hora del matí del 28 de juliol del 2019 al jardí de la casa a la muntanya que Vidal té a prop del cementiri d'Énguera. L'endemà, la jutge d'instrucció número 2 de Xàtiva va rebre els detinguts i l'atestat, en el qual figura no només el vídeo sinó també un complet reportatge fotogràfic de tota la sessió.

Amb tota aquesta informació a la mà, la magistrada va decidir, en consens amb la fiscalia, decretar una interlocutòria de llibertat provisional per als tres acusats, als quals ha retirat els passaports com a mesura cautelar. Tant Nacho com els altres dos investigats pels presumptes delictes d'homicidi imprudent i contra la salut pública es mantindran, per tant, en llibertat durant la instrucció de la causa fins que se celebri el judici.

El lletrat que ha assumit la defensa d'Ignacio Jordà, més conegut pel seu nom artístic de Nacho Vidal, va insistir ahir a qualificar de «desgraciat accident» la mort del fotògraf, col·laborador de la revista 'Urban VLC' de Prensa Ibérica des de la seva creació fins a la mort d'Abad, el juliol de l'any passat. Fins i tot va afirmar que havien intentat ajudar-lo quan es van adonar que no responia.

Pensava que era normal



El vídeo que ha aportat la família, no obstant, mostra que durant gairebé 20 minuts, mentre el fotògraf agonitza en ple infart, Nacho Vidal, com a oficiant de la cerimònia, es limita a agitar una campaneta al costat de les seves orelles i a llançar-li aigua a la cara «per ajudar-lo a respirar».

De fet, l'actor porno retirat ha mantingut des del principi que no es va espantar ni va creure que estigués en estat crític, ja que, segons ell, el quadro que presentava José Luis era l'habitual que ja havia presenciat en ocasions anteriors amb altres persones que s'havien sotmès al ritual de fumar verí procedent del gripau de Sonora o gripau 'Buf'.

Segons Vidal, José Luis va decidir sotmetre's voluntàriament a la cerimònia de caires xamànics en la creença que podria ajudar-lo a vèncer el consum d'estupefaents. La cosina de l'actor, amiga d'Abad, és qui admet haver-li parlat del ritual que Nacho Vidal practicava des de feia mesos i que ell mateix havia provat a Eivissa, experiència que lloa en un vídeo penjat a Youtube en el qual arriba a suggerir que tothom s'hauria de sotmetre a aquest ritual almenys una vegada en la vida.

En el moment de celebrar-se la sessió que va provocar la mort per infart de José Luis Abad, que va arribar sol a la casa de Nacho Vidal al seu cotxe, a la casa hi havia l'actor porno, la seva cosina i el cuidador de la vivenda. Tots tres són presents durant tota la sessió i el vídeo aportat per la família reflecteix que cap d'ells va intervenir malgrat que Abad es desploma en els primers segons i el seu cos comença a tornar-se blau. I només en el minut 22 van trucar al 112 per demanar ajuda mèdica.