El restaurant Taverna Guru augmenta l'oferta gastronòmica de Manresa en l'era de la Covid

Francesc Tor era ahir un home alleujat. Després d'un any de projectes i de pràcticament tres mesos d'impàs, a la tarda obria portes el seu local, el bar-restaurant Taverna Guru, al número 26 del passeig de Pere III de Manresa. Tor s'atrevia ahir amb el més difícil: estrenar negoci, al sector de la restauració, i, circumstancialment, fer-ho en un dia plujós. I, és clar, en plena pandèmia. O en el seu reflux. Mals temps per a la lírica, i per a l'economia, però Tor diu ser valent i assegura que obrir ara, adaptada la iniciativa als moments que corren, pot ser «una oportunitat».

Taverna Guru havia d'inaugurar-se just la setmana en què tothom va quedar confinat. Mala sort. En aquestes llargues setmanes ha estat difícil acabar de tancar els pocs serrells que quedaven. Els industrials no han treballat, i trobar peces per acabar de donar forma al local ha estat una missió impossible. Amb tot, ahir obria la terrassa i l'ara limitada capacitat interior.

El nou establiment vol especialitzar-se en tapes i brasa. Un forn de brasa Josper per a 150 comensals serà l'eix de l'oferta gastronòmica. Tor preveu servir plats i racions adaptats als nous temps de la Covid-19, «que ho ha canviat tot»: carns, verdures i peixos de qualitat, amb el toc melós del forn de brasa, i a un preu «per a totes les butxaques». L'oferta s'ha reorientat, en aquests dos mesos d'aturada, als nous temps de la restauració, en què el client, diu Tor, «potser encara té por d'entrar als locals. Però això passarà».

L'al·licient afegit de la nova taverna és l'espai: els baixos de la històrica casa Gabernet-Espanyol, que Ignasi Oms va projectar a final del segle XIX. Fa quinze anys que aquest local que havia ocupat una joieria estava tancat, apunta Tor. Es va haver de renovar tot l'interior i treure tones de ferro. I moure una caixa forta de 5.500 quilos que s'ha reubicat en un lateral del passadís de l'establiment (amb jardí interior per condicionar).

Tor, declarat apassionat de la gastronomia i que prové del sector de les telecomunicacions i del de les màquines recreatives, diu que amb Taverna Guru inaugura «el local que a mi m'agradaria trobar: per menjar-hi bé amb amics, amb la família i a un preu assequible». Una mixtura, apunta, «de brasa i avantguarda».

Per arribar al dia D, ahir, ha calgut superar molts nervis i pressió. Aconseguir la llicència de terrassa («l'Ajuntament té sensibilitat per la restauració») i aconseguir un preu de lloguer del local que faciliti l'aventura. El nou projecte, que ha suposat una inversió de «més de 300.000 euros», apunta, donarà feina, de moment, a vuit persones. Reforç econòmic en un moment de crisi global. Per això Tor diu que confia en els productes de proximitat per aportar una dosi de confiança en el mercat de casa quan més convé. Carns del Berguedà (també de Girona, Galícia i Salamanca) i verdures del Poal. I en un establiment amb història manresana.