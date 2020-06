Sanitat informa de cinc noves morts per coronavirus a Espanya

El Ministeri de Sanitat registra 27.133 morts per coronavirus a Espanya, cinc més respecte del total d'ahir i 56 en els últims set dies. Segons les últimes dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, de les 56 morts de l'última setmana, 25 s'han produït a Castella i Lleó, 9 a Astúries, 7 a Catalunya i 4 a Extremadura. En relació al nombre de positius confirmats Sanitat els xifra en 240.660, 334 més que el total d'ahir i en 195 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 87 són de la comunitat de Madrid, 51 de Catalunya i 14 de Castella i Lleó. En els últims set dies, hi ha hagut 166 noves hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 2.276 diagnosticats per la covid-19 en els últims set dies i 5.757 en les darreres dues setmanes. Amb inici de símptomes durant la última setmana, n'hi ha hagut 230 i 965, amb inici de símptomes fa 14 dies.

A Catalunya, el total de positius confirmats per proves diagnòstiques suma 59.163 casos, 51 dels quals diagnosticats el dia previ. 2.242 en els últims 14 dies i 710, en l'última setmana. En relació a la data d'inici de símptomes, 77 els han començat a tenir fa una setmana i 340, fa 14 dies.

Madrid és la comunitat amb més nous diagnosticats en el dia previ (87), seguida de Catalunya. Hi ha sis comunitats sense cap nou positiu i vuit en tenen menys de sis.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya acumula des que va començar la pandèmia 5.587 morts, 7 en els últims set dies. A Castella i Lleó n'hi ha hagut 25 i a Astúries, 9. Hi ha nou comunitats sense cap decés en la última setmana.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.426, 11 durant els últims set dies però només hi ha cinc comunitats que n'han tingut algun, la resta no n'ha registrat cap.

Pel que fa a les hospitalitzacions, se n'han registrat un total de 124.227, 166 en els últims set dies. D'aquestes, 37 s'han produït a Castella i Lleó, 35 a Madrid, 20 a Catalunya i 19 a Andalusia.