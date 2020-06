Els traslladats a l'hotel Món retornen avui a la residència Sant Andreu

Les persones que el dia 11 d'abril van ser traslladades de la residència Sant Andreu de Manresa cap a l'hotel Món, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera i situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, tornen avui.

El trasllat tenia com a objectiu donar resposta a la necessitat tant de les institucions sanitàries, encapçalades pel CatSalut, com de la mateixa societat, de disposar dels recursos necessaris per fer front a la crisi generada per la Covid-19 en un moment en què la situació sanitària del territori era complexa i els llits hospitalaris tenien una ocupació de gairebé el 100%.

Actualment, la pressió assistencial generada per la Covid-19 ha disminuït notablement i, de fet, a l'Hospital de Sant Andreu la xifra d'ingressats és inferior a 10 persones, per la qual cosa ja no és necessari disposar d'una part de la residència Sant Andreu per a la lluita contra l'epidèmia i es retorna a la normalitat.