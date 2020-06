Unió de Pagesos reivindica la importància del guaita forestal

Unió de Pagesos considera que, malgrat les millores aportades per les noves tecnologies, actualment el factor humà encara és clau per determinar l'origen del foc, i demana a la Generalitat que mantingui l'actual xarxa de torres de vigilància i el personal laboral contractat específicament per a les campanyes forestals del juny al setembre.

D'aquesta manera, Unió de Pagesos anima el Govern que doti aquesta vigilància de personal suficient per garantir-la completament en totes les torres de guaita durant tots els dies de la campa-nya d'estiu, ja que els últims anys la vigilància per guaites forestals s'ha vist reduïda significament i, en moltes torres, únicament s'està oferint una vigilància parcial d'uns dies la setmana.

En un comunicat, UP destaca que els avisos per mòbils i càmeres de seguretat ofereixen un increment d'informació, però que s'ha de poder valorar i comprovar in situ per personal qualificat i amb àmplia experiència abans d'activar les sortides efectives de bombers i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), i va recordar la importància d'aquesta figura.