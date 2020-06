Vehí suggereix que la monarquia «passi pel jutjat», la presidència del Congrés demana que ho retiri i ella s'hi nega

La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha suggerit a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al debat sobre la 'taxa Google' al Congrés aquest dijous que "si els senyors Borbons passen pel jutjat, tindrem més recursos públics per a sanitat, educació i el que es vulgui". Vehí ha recordat la campanya de Twitter impulsada per sanitaris que deien no voler premis de "lladres", en referència al Premi Princesa d'Astúries. El vicepresident primer del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que estava exercint la presidència durant un moment d'absència de Meritxell Batet, ha demanat a Vehí que ho retiri i la diputada s'hi ha negat.

El vicepresident de la cambra baixa ha reclamat la retirada de les paraules amb les quals Vehí "ha intentat relacionar la Casa Reial amb aquest tipus de tuits", "d'acord amb l'article 103 del reglament". "Que consti en acta que no retira les paraules", ha dit davant la negativa de Vehí, a qui no ha permès contestar des del seu escó.

A través de Twitter, Vehí ha denunciat que passi això quan es parla de la monarquia però no passi quan al Congrés "sovint es diuen expressions racistes i masclistes". El partit ha tuitat que "no podran esborrar les investigacions internacionals sobre les corrupteles de la monarquia espanyola".

El diputat d'ERC Joan Margall ha volgut dir unes paraules sobre el tema a l'inici de la seva intervenció però Rodríguez Gómez de Celis no ho ha permès i ha demanat que se cenyís al punt tractat. Margall ha denunciat que "s'està vulnerant la llibertat d'expressió" i que constés en acta la seva queixa.

També el portaveu de Més País Íñigo Errejón ha fet referència a aquesta polèmica i ha apuntat: "Serà més difícil retirar-ho del diari de sessions de la fiscalia de Suïssa".