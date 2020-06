Buff posa en marxa per segon any consecutiu el programa d'ajuts esportius

Arran de l'èxit de la primera convocatòria, en què més de 1.900 esportistes de 24 entitats locals diferents van poder beneficiar-se dels ajuts, la marca d'accessoris per a coll i cap Buff anuncia una nova edició del Programa d'Ajuts Esportius Buff per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes esportius a la Conca d'Òdena. El projecte forma part del programa de responsabilitat social corporativa «Do More Now» de Buff i arriba en un moment en què, després de més de tres mesos aïllada, comença a reprendre la seva activitat i a refer-se de l'impacte de la Covid-19. Aquesta convocatòria tornarà a prioritzar com a criteris clau el nombre d'esportistes federats en edat de 6 a 12 anys, així com el d'esportistes federades femenines majors de 12 anys. L'import total destinat serà de 25.000,00? i es repartirà en funció del nombre de sol·licituds presentades.