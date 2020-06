La Caixa de Solidaritat demana 1,6 milions per a Jové i Salvadó

La Caixa de Solidaritat va iniciar ahir una campanya per recollir 1,63 milions d'euros per abonar la fiança dels diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, processats per l'1-O. Els dos dirigents republicans tenen fins al 25 de juny per dipositar una fiança que els imposa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 1.634.785,49 euros, si no, se'ls embargaran els seus béns.

Fonts coneixedores del cas van explicar que inicialment el jutge els imposava una fiança de responsabilitat civil de 2,8 milions d'euros a Jové i 1,6 milions solidaris entre tots dos processats, que feien un total de 4,5 milions. Les mateixes fonts van explicar que la defensa de Jové va presentar un recurs argumentant que els 2,8 milions d'euros que es demanaven ja havien estat dipositats al Tribunal de Comptes a la causa oberta pels mateixos conceptes.

A partir d'aquí el jutge del TSJC va respondre amb una providència demanant la verificació davant el Tribunal de Comptes i va reduir l'import als 1,63 milions que els reclamen ara fins que no arribi la verificació. Les mateixes fonts van recordar que els dos exsecretaris de la conselleria d'Economia i Hisenda s'han de presentar mensualment al jutjat, no poden sortir del país i tenen retirat el passaport.