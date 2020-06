L'ADBerguedà ofereix dos nous programes per a empreses

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha posat en marxa dos nous programes per reforçar el teixit empresarial del Berguedà arran de l'impacte del coronavirus. Aquesta setmana s'ha donat el tret de sortida al programa Consolida't, un itinerari personalitzat d'acompanyament, formació i assessorament individual per impulsar el treball autònom. Recentment també s'ha obet el període d'inscripció per la 9a edició del programa Accelera el Creixement, promogut per Diputació de Barcelona i PIMEC a la demarcació de Barcelona. Aquest programa està adreçat a 50 empreses de la demarcació de Barcelona. El termini d'inscripció per participar-hi acaba el 6 de juliol.