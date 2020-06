Novena nit d'enfrontaments als EUA per la mort de Floyd

Els manifestants i la policia van tornar-se a enfrontar ahir a la ciutat de Nova York en la novena nit consecutiva de protestes als Estats Units per la mort de George Floyd.

Els enfrontaments van esclatar al centre de Brooklyn, on diversos centenars de manifestants van anar cap a la plaça de Cadman, on té la seu el Palau de Justícia de Brooklyn.

Almenys 90 persones van ser detingudes, segons va comunicar la Policia de Nova York, una xifra molt inferior a la de la jornada anterior, quan se'n van detenir 280.

Segons el cap del Departament de la Policia, Terrance Monahan, les protestes van ser, malgrat tot, relativament pacífiques i no hi va haver saquejos. De fet, la cadena de televisió CNN va informar que la policia de Nova York havia permès que continués la marxa quan va entrar en vigor el toc de queda, a les 8 del vespre.

Monahan va destacar la diferència entre les protestes pacífiques i les violentes i va al·legar que la policia «està amb els manifestants, però no amb la gent que vol provocar el caos a la nostra ciutat». Les protestes també van ser pacífiques a la resta de ciutats nord-americanes. Així, van registrar-se mobilitzacions pacífiques a ciutats com Atlanta, Washington, Seattle, Filadèlfia, Saint Charles i Los Angeles. En aquest context, l'alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, va informar que estudia aixecar el toc de queda que regeix des de fa quatre nits a la ciutat per frenar les mobilitzacions. A més, la mesura va entrar en vigor a les 9 del vespre en comptes de les 6, un reflex de la tranquil·litat de les protestes i la bona vigilància policial, va destacar.

D'altra banda, la plataforma Comunitat negra, africana i afrodescendent a Espanya va fer una crida ahir a manifestar-se en diferents punts de l'Estat per mostrar el rebuig a l'assassinat de Floyd. Les manifestacions tindran lloc diumenge i a Catalunya se n'han convocat a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, a Tarragona, a la plaça de l'Ajuntament, i a Sitges, al passeig de la Ribera, totes tres a les 11 del matí.